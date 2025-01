Une vague de chaleur exceptionnelle a tué des millions d’oiseaux marins en Alaska

02/01/2025

Une vague de chaleur marine “sans précédent” a provoqué le décès de près de quatre millions de guillemots de Troïl d’Alaska, plus de la moitié des oiseaux de cette espèce vivant dans cet Etat américain, a indiqué une étude récente.



Cette vague de chaleur du Pacifique Nord-Est, connue sous le nom de “Blob”, a touché l’écosystème océanique depuis la Californie jusqu’au golfe d’Alaska de fin 2014 à 2016, selon l’étude publiée dans la revue scientifique, Science.



L’événement est considéré comme la vague de chaleur marine la plus importante et la plus longue, avec des températures augmentant de 2,5 à 3 degrés Celsius au-dessus des niveaux normaux, a déclaré Brie Drummond, co-auteure de l’étude, citée par la presse.



Le réchauffement des fonds marins a suscité la “plus grande vague de mortalité d’une seule espèce enregistrée dans l’histoire moderne”, déplore l’étude, ajoutant que cette “perte catastrophique” met en évidence des changements plus vastes dans les environnements marins provoqués par le réchauffement des températures océaniques.



Si les guillemots ont souvent survécu à des vagues de mortalité plus faibles provoquées, par le passé, par des facteurs environnementaux et anthropiques, “l’ampleur et la rapidité de la mortalité pendant cette vague de chaleur ont été particulièrement alarmantes”, selon les scientifiques.



L’étude met en avant le rôle essentiel de ces oiseaux prédateurs aux plumages noirs et blancs dans la régulation du flux d'énergie au sein de la chaîne alimentaire marine de l'hémisphère nord.



Parallèlement au déclin des populations des guillemots, l’une de leurs principales proies, la morue du Pacifique, a également chuté d’environ 80% entre 2013 et 2017, a encore révélé l’étude.

Elle note qu’au début de la vague de chaleur en 2014, la population de guillemots d’Alaska représentait 25% de la population mondiale de cette espèce d’oiseaux marins.