Une tournée de concerts pour célébrer Mozart

12/05/2025

L’Institut français du Maroc organise, du 14 au 17 mai, une tournée de concerts réunissant le Chœur de Chambre du Maroc et l’ensemble français le Concert Spirituel, sous la direction du chef d’orchestre Hervé Niquet, pour célébrer Mozart, l'un des compositeurs les plus importants de l'histoire de la musique occidentale.



Dans un communiqué, l’Institut français du Maroc indique que cette tournée, qui sillonnera les villes de Marrakech, Rabat, Casablanca et Tanger, marque une première collaboration entre le Chœur de Chambre du Maroc, dirigé par Amine Hadef, et le Concert Spirituel, l’un des ensembles baroques les plus renommés à l’échelle internationale.



Les concerts se tiendront le mercredi 14 mai (20h30) à l’église des Saints Martyrs à Marrakech, le jeudi 15 mai (20h00) à la cathédrale Saint-Pierre à Rabat, le vendredi 16 mai (20h30) à l’église Notre-Dame à Casablanca, et le samedi 17 mai (19h30) à l’église Notre-Dame de l’Assomption à Tanger.



Sous la direction d’Hervé Niquet, figure mondiale de la musique baroque, les deux ensembles interpréteront, sur instruments d’époque, des messes de Mozart et des pièces de Haydn, précise le communiqué, ajoutant que "ce périple musical enchanté, qui bénéficie du soutien de la Fondation BMCI, est bien plus qu’une performance artistique, c’est la rencontre entre deux ensembles unis par une même passion de la musique et de l’authenticité, et par le plaisir de se produire ensemble".



"Cette collaboration est née d’une volonté commune, celle de rassembler les talents des deux rives de la Méditerranée et de croiser leurs regards et leurs sensibilités pour partager avec le public marocain une même passion", poursuit la même source selon laquelle cette tournée incarne tout ce que la culture doit offrir : créer des liens, encourager le dialogue et célébrer la diversité.



Fondé en septembre 2020 par le chef de chœur Amine Hadef, le Chœur de Chambre du Maroc s’est très rapidement hissé au niveau des ensembles professionnels internationaux.



C’est le premier ensemble marocain de musiciens classiques à avoir eu l’honneur d’être invité à représenter le Maroc lors de l’ouverture, en 2022, du prestigieux Festival international des musiques sacrées de Fès, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Le Concert Spirituel, pour sa part, est spécialisé dans l’interprétation du répertoire sacré français et la redécouverte d’œuvres oubliées. En 2025, il célèbre les 300 ans du Concert Spirituel historique fondé en 1725 à Paris par Anne Danican Philidor.



Chef d’orchestre, claveciniste, organiste, chanteur et pédagogue, Hervé Niquet mène une carrière internationale. Il a dirigé de nombreux ensembles et orchestres à travers le monde, contribuant à la diffusion du répertoire baroque et romantique français.



Les billets sont disponibles sur Guichet.ma et à l'accueil des Instituts français du Maroc.