Une terre d’engagement, une flamme inextinguible : Guercif, au cœur battant de l’USFP

23/06/2025

Driss Lachguar : Naif est celui qui s’interroge sur la future direction du parti. Chez nous, à l’USFP, nous sommes tous des leaders. Nous avons tous payé de notre engagement, tous contribué à ce projet collectif

Vendredi 20 juin 2025, dans une salle vibrant d’enthousiasme militant, un moment historique a eu lieu. Le deuxième Congrès provincial de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) à Guercif n’a pas seulement été une étape organisationnelle de plus — il fut l’incarnation vivante de la fidélité à un idéal, le témoignage d’un enracinement profond dans le tissu social marocain, et la preuve éclatante que l’USFP reste une école de militantisme, une fabrique d’espoir, une force d’avenir.Sous le thème évocateur «Guercif : engagés et persévérants», le Congrès a été présidé par le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, en présence d’un large éventail de figures locales et régionales : députés, militants de la Chabiba ittihadia, syndicalistes, cadres féminins, élus locaux. Une communion politique, mais surtout humaine, autour des valeurs qui fondent le combat du parti de la Rose : justice sociale, dignité, démocratie.Dès son allocution d’ouverture, le Premier secrétaire a salué avec émotion et reconnaissance le rôle historique et exemplaire de Guercif dans le combat socialiste. Une région qui, par sa fidélité aux principes de l’USFP, a su faire émerger des leaders prometteurs et structurer des institutions locales solides, dignes du grand dessein politique du parti. Il a mis en lumière le travail minutieux mené par la commission préparatoire du congrès, sous la houlette du secrétaire provincial, qui a permis la réussite éclatante des congrès précédents de la Chabiba et du secteur féminin — autant de signaux d’une vitalité politique rare, enracinée et porteuse d’avenir.Face à ceux qui spéculent sur les questions de leadership dans la perspective du prochain Congrès national, Driss Lachguar a tranché avec clarté et fermeté: «Naif est celui qui s’interroge sur la future direction du parti. Chez nous, à l’USFP, nous sommes tous des leaders. Nous avons tous payé de notre engagement, tous contribué à ce projet collectif».Un message limpide: l’USFP n’est pas une aventure individuelle. C’est un creuset de talents, une fraternité de convictions, une force collective où chaque militant, du plus ancien au plus jeune, incarne une parcelle de cette direction plurielle.L’intervention du Premier secrétaire n’a pas manqué de souligner le rôle moteur des représentants de l’USFP dans les institutions, notamment celui du député Saïd Baaziz, salué pour sa mobilisation constante au service des préoccupations concrètes des citoyens de Guercif : la résolution des problèmes fonciers, la levée des blocages administratifs freinant l’investissement agricole, le suivi assidu des projets structurants. A ses côtés, le Groupe socialiste-Oppoisition ittihadie, sous la direction rigoureuse d’Abderrahim Chahid, a signé un travail exemplaire au Parlement, alliant vigilance critique et propositions constructives.Le dirigeant ittihadi a aussi tenu à mettre en lumière l’apport essentiel des bras syndicaux du parti, notamment la Fédération Démocratique du Travail et le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur, comme piliers de la lutte démocratique. A travers eux, l’USFP continue de démontrer que le combat social est l’extension naturelle du combat politique, dans une logique de cohérence et d’éthique.Le Premier secrétaire n’a pas éludé les enjeux nationaux et internationaux. Il a réaffirmé avec force l’attachement indéfectible du parti à l’unité territoriale du Royaume, dénonçant toute tentative d’atteinte à l’Institution Royale, et rappelant que la défense des institutions du pays est le socle de la stabilité nationale.Driss Lachguar a aussi renouvelé la condamnation ferme de l’agression israélienne contre le peuple palestinien, rappelant que le soutien de l’USFP aux causes justes, notamment celle du peuple palestinien, est ancien, constant et inébranlable. Il a salué la diplomatie marocaine pour sa posture équilibrée et son engagement sincère en faveur de la paix fondée sur le droit.Moment d’intense émotion : le Congrès a rendu hommage à plusieurs figures illustres du combat socialiste à Guercif, notamment le défunt professeur Beniounes Marzouki, intellectuel rigoureux et militant infatigable, le défunt enseignant Assou Kraoun, dont l’abnégation a marqué plusieurs générations et l’ancien président de la commune de Guercif, Abdellah Benothmane, artisan infatigable du développement local.Leurs souvenirs, magnifiés par les discours vibrants et les larmes discrètes, ont rappelé que le socialisme n’est pas seulement une doctrine politique, c’est une mémoire vivante, un engagement au long cours, un devoir de continuité envers celles et ceux qui ont tout donné.La conclusion de Driss Lachguar fut une exhortation à ne pas relâcher l’effort. «Le chemin vers la justice sociale et la démocratie est encore long, mais avec des institutions solides et des militants fidèles, l’USFP poursuivra son ascension de victoire en victoire», a-t-il souligné.L’appel est clair : continuer, s’organiser, se battre, avec méthode, foi et loyauté. Guercif l’a démontré : là où le peuple est respecté, là où les structures sont solides, là où la mémoire est honorée, l’USFP est plus qu’un parti. C’est un espoir collectif, un instrument du progrès national.