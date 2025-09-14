Une sortie médiatique truffée de comparaisons erronées sur l’emploi, la croissance et la protection sociale

Présidant le Congrès provincial USFP/Tanger-Asilah, Driss Lachguar évalue le passage du chef du gouvernement à la télé

14/09/2025

Election de Mohamed Ghoudane secrétaire provincial du parti à Tanger

Mohamed El Mamouhi Le Congrès provincial se tient dans une dynamique forte portée par le Premier secrétaire, qui a sillonné tout le pays et présidé environ cinquante Congrès provinciaux, en vue du prochain Congrès national

Driss Lachguar, Premier secrétaire de l’USFP, a présidé vendredi dernier le Congrès provincial USFP/Tanger, en prononçant un discours porteur de messages politiques forts et d’un appel clair à un débat public serein en ce moment crucial et décisif de la rentrée politique et sociale.Devant une importante audience, le Premier secrétaire n’a pas hésité à critiquer la récente sortie médiatique du chef du gouvernement, qu’il a jugée irresponsable ayant entraîné les Marocains dans des comparaisons erronées sur l’emploi, la croissance et la protection sociale, rappelant que les rapports des institutions nationales, notam ment ceux de Bank Al-Maghrib, démentent les chiffres avancés par le chef de l’exécutif.Dans ce contexte, le dirigeant ittihadi a tenu à affirmer que l’USFP continuera d’assurer son rôle d’opposition responsable et constructive, ti rant les sonnettes d’alarme et proposant des al ternatives crédibles. Driss Lachguar a insisté sur l’importance de cette rentrée politique et sociale, précisant que le récent discours Royal a tracé les contours des ré formes nécessaires, tandis que celui attendu au Parlement constituera une étape cruciale pour dé terminer l’avenir du pays. Il a ajouté que la clarté du débat public est devenue une nécessité natio nale urgente pour garantir l’intégrité du processus politique et renforcer le processus démocratique.Le Premier secrétaire a salué les grands pro jets stratégiques lancés par S.M le Roi Moham med VI, tant sur les côtes atlantiques que méditerranéennes, tels que le port de Dakhla et le gazoduc Nigeria-Maroc, ainsi que les ports de Nador et Tanger Med, notant que ces projets pla cent le Maroc en position géostratégique avan cée.Concernant la première Cause nationale, à savoir le Sahara marocain, le dirigeant socialiste a indiqué qu’en un quart de siècle, le Maroc est passé d’une position délicate dans les instances internationales à une position de force, grâce à la diplomatie clairvoyante de S.M le Roi Moham med VI.Il a appelé à envisager sérieusement l’intégra tion du plan d’autonomie dans les documents constitutionnels nationaux, afin qu’elle ne reste pas tributaire des positions des ennemis de l’in tégrité territoriale du Royaume, insistant sur le fait que le temps est venu de faire de la proposition d’autonomie un contrat interne et international qui clôt définitivement ce dossier et ouvre les perspectives de développement dans les pro vinces du Sud.La question palestinienne a occupé une place importante dans l’allocution du Premier secré taire de l’USFP. Il a souligné que la division in terne entre les factions depuis 2007 a eu un impact négatif sur la cause palestinienne et a af faibli la position de négociation des Palestiniens, estimant que l’arrogance israélienne a atteint des niveaux dangereux, non seulement en Palestine mais aussi à travers les attaques visant des pays arabes tels que la Syrie, le Liban et le Yémen. En ce sens, Driss Lachguar a expliqué que l’unique solution réside dans la reconnaissance par la communauté internationale de l’Etat pa lestinien indépendant, avec Al Qods-Est comme capitale, appelant les Palestiniens à l’unité pour faire face à cette situation dangereuse que traverse la cause palestinienne.Par ailleurs, Driss Lachguar a rendu un hom mage particulier à la femme tangéroise, dont la forte participation est, selon lui, un signe de conscience et d’engagement actif dans la vie po litique. Il a également félicité les militants du parti à Tanger, mettant en exergue que la réussite de l’or ganisation de ce congrès constitue une étape clé pour renforcer la présence politique de l’USFP dans cette ville et accroître sa représentation lors des prochaines échéances, appelant à l’unité du parti et à la formation d’une direction solide ca pable de relever les défis futurs. A noter que les congressistes ont élu Moha med Ghoudane secrétaire provincial du parti à TangerDans une allocution lors de la séance d’ou verture de cet événement, Mohamed Ghoudane a considéré que ce congrès représente une étape majeure dans l’histoire du parti à Tanger, rappe lant la riche histoire politique de cette ville, long temps porteuse de grandes transformations nationales, depuis le discours emblématique de Feu S.M le Roi Mohammed V en 1947 jusqu’à son rôle de berceau du leader de l’USFP, feu Ab derrahmane El Youssoufi, dont le nom et la mé moire demeurent intimement liés à la ville du Détroit. Mohamed Ghoudane a déclaré que la rela tion entre Tanger et l’USFP n’est pas seulement une relation historique, mais un pari sur l’avenir, notamment face aux transformations écono miques et de développement qui ont fait de cette ville la plus grande plateforme logistique et in dustrielle d’Afrique et de la Méditerranée, grâce au port de Tanger Med et aux grands projets qui y sont liés.Il a mis en avant le rôle joué par le Parti de l’USFP dans l’établissement des bases de cette avancée, à travers les choix du gouvernement d’Alternance et le Fonds Hassan II pour le dé veloppement, qui a contribué de manière déter minante au financement des infrastructures dans la région. Pour sa part, Mohamed Mamouhi, secrétaire régional de l'USFP à Tanger-Tétouan-Al Ho ceima, a mis l’accent sur la dimension organisa tionnelle du congrès, faisant savoir qu’il intervient dix ans après le dernier congrès provincial à Tan ger, une période qu’il a qualifiée de riche en défis organisationnels et politiques.Il a considéré que le parti a traversé des si tuations difficiles et complexes, mais les militantes et militants de l’USFP sont restés résolus, réus sissant à surmonter les obstacles et à reprendre l’initiative grâce au slogan de réconciliation et d’ouverture lancé lors du 11e Congrès national sous la direction de Driss Lachguar.Il a précisé que ce slogan s’est concrétisé par des actions concrètes, avec le retour de nombreux militants et l’ouverture du parti à de nouvelles forces ayant contribué à des progrès électoraux et organisationnels significatifs.Il a conclu que le congrès provincial se tient dans une dynamique forte portée par le Premier secrétaire, qui a sillonné tout le pays et présidé environ cinquante congrès provinciaux, en vue du 12e Congrès national qui coïncidera avec le cinquantième anniversaire du Congrès extraor dinaire dirigé par le leader emblématique de l’USFP, feu Abderrahim Bouabid.