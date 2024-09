Une résidence artistique de rap au profit des jeunes de la région TTA

24/09/2024

Un groupe de jeunes de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a bénéficié, récemment, d'une résidence artistique de musique rap, encadrée par l'artiste marocain Samir Fakir, connu sous le nom de "Bliksem".



Organisé en partenariat avec la province de Chefchaouen, et avec le soutien du conseil provincial et du conseil communal de Chefchaouen, cet événement musical et éducatif, a inclus un masterclass sur le rap, notamment sur les techniques de composition, de création de rythmes à l'aide de logiciels, ainsi que sur les techniques d'enregistrement et de performance en public.



La résidence, organisée sous le slogan «Rythmes de l'espoir... », s'est conclue par un concert, tenu dimanche soir à la place Outa El Hammam à Chefchaouen, offrant aux jeunes participants l'occasion de mettre en pratique les techniques et principes appris lors de la masterclass.



Ce concert, auquel ont également participé plusieurs artistes montants, a permis aux jeunes bénéficiaires de se familiariser avec les performances musicales publiques, d’être en contact avec le public et de gagner en confiance.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à faire du rap un outil de développement des talents, ainsi qu’à transmettre une culture d'espoir à travers l'art, indique un communiqué des organisateurs.



Elle a également pour objectif de favoriser l'excellence, de développer une identité créative et de transmettre des valeurs de citoyenneté à travers un art engagé, notamment le rap, qui a su, au fil des années, conquérir nombre de jeunes.



La masterclass a été précédée d'un processus de sélection exigeant, qui a abouti à la sélection de sept jeunes talents prometteurs issus des quartiers populaires de Tanger et Chefchaouen, choisis en fonction de leur talent et de leur ambition.