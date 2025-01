Une rencontre met en avant la contribution du Père José María Lerchundi à l’histoire de Tanger

21/01/2025

La vie et la contribution du Père José María Lerchundi à l’histoire de Tanger ont été au centre d’une rencontre, organisée dimanche dans la ville du détroit, à l’initiative du diocèse de la cathédrale de la ville.



La rencontre, à laquelle ont pris part les membres du comité chargé de la recherche dans le parcours du Père José María Lerchundi, a été l’occasion de revenir sur les contributions de l’homme d’église, considéré comme l'une des figures les plus marquantes ayant laissé une empreinte dans le domaine culturel et social au Maroc au cours du XIXe siècle, notamment dans la ville de Tanger.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le Père Fray Omar Figueroa Mertas a indiqué que le Père José María Lerchundi a vécu une longue période de sa vie à Tanger et se considérait partie intégrante de la ville. “Le Père José María Lerchundi a consacré sa vie et ses efforts au service des habitants de cette ville, marocains et étrangers", a ajouté le Père Fray Omar Figueroa Mertas, affirmant vouloir en savoir plus sur les contributions et le rôle symbolique religieux, culturel et humain de l’homme de l’église, même près de 130 ans après son décès.



Il a, en outre, mis en avant les relations de respect et d’estime qui liaient le Père José María Lerchundi et le Sultan Moulay Hassan 1er, consacrant ainsi les valeurs de coexistence et de tolérance entre les religions.



Pour sa part, Mohamed Bilal Achmal, professeur à la Faculté Oussoul Eddine de Tétouan et directeur du Centre Carlos Quiros d'études hispano-marocaines, a noté que le Père José María Lerchundi a servi les relations maroco-espagnoles à la fin du XIXe siècle.



Le Père José María Lerchundi est considéré comme l'un des plus grands arabisants espagnols qui ont oeuvré à la consolidation des liens spirituels et culturels entre les deux rives de la Méditerranée, permettant ainsi le brassage culturel et la promotion des valeurs humaines fondées sur la paix et la fraternité, a relevé M. Achmal. Quant à Younes Cheikh Ali, président de la Fondation “Moments de Tanger”, il a noté que le Père José María Lerchundi a contribué à la réalisation de nombre de projets à Tanger, tels que l'Ecole de médecine en 1886 et la pose de la première pierre des logements sociaux à Tanger connus sous le nom de “Casas Baratas”.



Tanger a été connue, tout au long de son histoire, comme terre de civilisation, de tolérance et de coexistence, concrétisée par la présence de nombre d'églises chrétiennes et de synagogues, en plus de mosquées et de zaouïas, a-t-il relevé, notant que cela reflète les valeurs du Maroc en tant que pays de coexistence, de tolérance, de fraternité et de respect des différentes religions.



Il est à noter que le Père José María Lerchundi a consacré plus de trois décennies au Maroc au service de la communauté locale, de l'éducation et de l’action culturelle, à travers la création d’écoles et d’instituts d’enseignement de la langue arabe, et d’une imprimerie arabo-espagnole à Tanger ayant contribué à renforcer les échanges culturels.

Bouillon de culture

Exposition collective



L’exposition collective "Traces de vies", inaugurée samedi à la galerie d'art Living 4 ART à Casablanca, invite les visiteurs à un voyage artistique unique, mêlant mémoire et émotion.

Cet événement culturel, qui se poursuit jusqu’au 15 février prochain, réunit des artistes aux talents variés, présentant des œuvres en peinture, photographie, sculpture et techniques mixtes. Chaque création raconte une histoire, évoque une mémoire et révèle l’empreinte de vies passées ou présentes.

Les artistes participants à cet événement sont Amal Boussaaddan, Anas Laaboudi, Daisy Richard, Hasna Cherti, Hind Boukharsa, Houda Jemmah, Lamya Chetabi, Maha Bensaid, Mido Kouhen, Mohamed Bakarri, Mohamed Berghouti, Mounya Ammor, Noureddine Benouakas, Oumniya Benjaa, Salma Amalal, Siham El Amine Demnati et Valerie Croy.