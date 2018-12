Une récolte record des olives

Plus de 2 millions de tonnes pour l'actuelle campagne oléicole

17/12/2018

La campagne oléicole actuelle se démarque par un nouveau record de production des olives prévu, qui dépasse 2.000.000 tonnes, soit une hausse de 41,6% par rapport à la moyenne de production des olives des cinq dernières années et de 28 % par rapport à la campagne précédente (2017/2018).

Ces chiffres ont été annoncés lors d'une rencontre entre l’INTERPROLIVE, (l’interprofession de la filière oléicole) et MoroccoFoodEx (EACCE : L'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des Exportations), tenue récemment à Casablanca.

Cette rencontre a été une occasion pour les professionnels pour examiner les mesures d’accompagnement nécessaires au développement du secteur oléicole et faire le point sur la campagne actuelle, indique un communiqué conjoint de l’INTERPROLIVE et MoroccoFoodEx, parvenu vendredi à la MAP.

Lors de cette réunion, les différents intervenants se sont félicités des résultats de la campagne oléicole actuelle qui se démarque par un nouveau record de production des olives prévu, et qui dépasse 2.000.000 tonnes, ajoute le communiqué, estimant que cette performance de production, qui s’inscrit dans les ambitions fixés dans le cadre du Plan Maroc Vert, aura des répercutions '’très positives’’ sur la dynamique de développement économique dans toutes les régions de production oléicoles notamment à travers la création de plus de 50 millions de journées de travail.

A cet effet, plusieurs efforts sont engagés et d’autres sont à poursuivre afin d’assurer une bonne valorisation de cette production oléicole, d’alléger la pression sur les prix et garantir des revenus adéquats, particulièrement aux petits producteurs.

Il s’agit également de garantir un bon écoulement des produits oléicoles sur le marché intérieur ainsi que de profiter pleinement des opportunités offertes dans les marchés internationaux traditionnels et pénétrer de nouveaux marchés émergents.

Selon la même source, une série de décisions ont été prises par les participants à cette réunion, relatives respectivement au secteur de l’huile d’olive, à la protection du consommateur marocain et au secteur d’olive de table.

Ainsi, en vue d’impulser l’export d’huile d’olive marocaine, il a été décidé d’organiser une Incoming mission d’importateurs d’huile d’olive italiens fin janvier 2019, une mission B2B sur le marché américain fin février 2019, et la participation du Maroc au salon spécialisé en huile d’olive à Madrid (WORLD OLIVE OIL EXHIBITION), les 27 et 28 mars 2019.

Il a, en outre, été préconisé, de rechercher les moyens à mettre en œuvre pour créer un lien direct entre les exportateurs d’huile d’olive marocaine et les opérateurs de la conserve de poisson à l’export.

D’autre part, afin de mieux protéger le consommateur marocain, il a été décidé de mettre en place un contrôle strict sur les importations d’huile d’olive sur le marché national en termes de normes et de qualité.

Pour le secteur d’olive de table, les participants à cette rencontre ont convenu de mettre en place un plan d’accompagnement pour les unités industrielles pour arriver à leur agrément de la part du FDA américain afin de saisir les opportunités qu’offre le marché américain en ce moment.