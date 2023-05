Une programmation riche et diversifiée au 8ème Festival MOCA

12/05/2023

Le programme de la 8ème édition du Festival MOCA (Movement Of Creative Africas) réunira à Rabat des participants venant de 46 pays d'Afrique, d’Amérique et d’Europe autour de plusieurs rendez-vous sur les Industries culturelles et créatives (ICC) africaines, promettent les organisateurs.



Il s'agit du "Sommet", qui se tiendra les 19 et 20 mai à la Villa des Arts et qui réunira des artistes, des entrepreneurs et des décideurs publics et privés autour de 10 tables rondes thématiques.



Seront abordés des sujets tels que l’impact des ICC en Afrique et dans le monde, la définition et la mise en œuvre de politiques culturelles durables, le rôle du sport, de la culture et du divertissement dans la promotion des ICC, les opportunités offertes par le recours aux nouvelles technologies, l’état du marché de la création en Afrique et dans ses relations avec le marché mondial de la culture et des industries créatives, etc.



La Villa des Arts accueillera également les 19 et 20 mai d’une part, des Rencontres d’affaires (Business Meetings) pour permettre aux professionnels des ICC de réseauter et créer de nouvelles opportunités professionnelles, et d’autre part, des Master Class permettant de découvrir les métiers des arts du spectacle avec Othman El Kheloufi, et le Stand Up avec les humoristes Tareek, Rachid Rafik, et Waly Dia.



Un think tank sera organisé le 18 mai à la Fondation Hiba, en partenariat avec la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs - CISAC et le Bureau marocain des Droits d’auteur - BMDA, pour discuter des enjeux de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur en Afrique, et parvenir à définir des stratégies pour développer et sauvegarder le patrimoine et la créativité de l’Afrique face aux défis posés par l’économie des plateformes.



Côté artistique, deux soirées sont également au programme: le MOCA LIVE à la Fondation Hiba le 19 mai invitant la star du rap marocain Ouenza à se produire sur scène, et le MOCA SHOW au Théâtre Mohammed V le 20 mai réunissant les artistes Hatim Ammor, 1Da Banton, Tareek, Rachid Rafik, Waly Dia, Samia Orosemane, Malam Adamo.



La gastronomie africaine sera également mise en valeur lors d’un diner de gala réalisé à quatre mains par deux grands ambassadeurs de la cuisine africaine : le chef Moha et le chef Abegan.



La 8ème édition est organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en partenariat avec les Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLUA), le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la ville de Rabat ainsi que la Fédération des industries culturelles et créatives de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), les Fondations Hiba et Al Mada, et avec le soutien du président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi.