Une production moyenne annuelle d’olives de 200.000 tonnes à Taounate

03/01/2022

La production annuelle d'olives de la province de Taounate est estimée à 200.000 tonnes, soit 5 quintaux par hectare en zones bour et 30 en zones irriguées, indique la Direction provinciale de l’agriculture (DPA). La superficie d’olivier au niveau de la province de Taounate est estimée à 150.000 ha, soit 83% des arbres fruitiers de la province, souligne la DPA, précisant que le rendement enregistré au cours de cette campagne est de 12-18 quintaux par hectare, soit une hausse de 18% par rapport à l’année précédente. La productivité en la matière demeure faible par rapport aux atouts et potentialités de la province, relève la même source. Selon la DPA, rapporte la MAP, la province dispose de nombreux atouts, dont des ressources importantes en eau, des conditions naturelles propices aux olives et la présence de terrains en pente aptes au boisement et donc à la protection des sols et de l’érosion, outre une demande croissante d'huile d'olive de haute qualité. La Direction provinciale de l’agriculture a également fait part des possibilités destinées au développement de la filière oléicole au niveau de la province, entre autres, l’amélioration des ressources locales en eau, une expertise dans le domaine, l'extension de la superficie de la plantation d'oliviers et l'introduction de nouvelles variétés à haute productivité, et l’encadrement technique et la qualification des agriculteurs, outre l’appui à l'intégration des femmes dans la filière oléicole et le renforcement des investissements dans le secteur oléicole à travers le Fonds de développement agricole. La province de Taounate dispose de 3.000 unités traditionnelles de trituration d’huile d’olive, 27 unités semi-modernes et 40 autres modernes, outre une unité de production d’huile de table.