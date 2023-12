Une présentatrice de la BBC fait un doigt d’honneur à la caméra sans savoir qu’elle est en direct

08/12/2023

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux en quelques heures. Mercredi, Maryam Moshiri, une journaliste à la BBC, a ouvert son journal télévisé… avec un doigt d’honneur.



Elle adressait ce geste à la caméra sans savoir qu’elle était déjà en direct. L’extrait de la scène a atteint près de trois millions de vues sur le réseau social X (ex-Twitter).



Sur les images, on aperçoit d’abord le compte à rebours puis Maryam Moshiri apparaît toute souriante en train de faire un doigt d’honneur. En une fraction de seconde, son sourire disparaît et son air devient très sérieux. Elle annonce les actus du jour, en commençant par les excuses de Boris Johnson, ancien Premier ministre britannique, adressées aux familles des victimes du Covid-19.



Sa gaffe n’est pas passée inaperçue, sachant que son journal d’information, BBC News Now, est diffusé dans tout le Royaume-Uni et disponible dans le monde entier. Mais heureusement pour Maryam Moshiri, les chaînes britanniques diffusaient la séance des « Questions au Premier ministre » au moment de sa maladresse, indique HuffPost UK. Donc seuls les spectateurs internationaux l’ont vue en direct.



La présentatrice a présenté ses excuses sur son compte X jeudi matin. Elle a expliqué que le doigt d’honneur était une blague avec son équipe lors du compte à rebours. «C’était une blague privée et je suis vraiment désolée qu’elle ait été diffusée ! Ce n’était pas mon intention que cela se produise et je suis désolée si j’ai offensé ou contrarié quelqu’un. C’était une blague idiote destinée à un petit nombre de mes amis», a-t-elle écrit.