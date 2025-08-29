Une première pour Julia Roberts

Mostra de Venise 2025

29/08/2025

Présente pour la première fois à la Mostra de Venise, Julia Roberts devait être sur le Lido vendredi pour un thriller très attendu sur fond de scandale sexuel dans une université américaine alors que le réalisateur d'"Old Boy" Park Chan-wook revient au festival après vingt ans d'absence.



Arrivée mercredi à Venise affublée d'un gilet constellé du visage de Luca Guadagnino, avec qui elle a tourné "After the Hunt" (hors compétition), Julia Roberts a attiré l'oeil des photographes pour son premier festival vénitien.

Le film du réalisateur de "Call me by your name" est un thriller psychologique produit par Amazon qui se déroule dans une université américaine.



Julia Roberts incarne une enseignante dont l'une des étudiantes (Ayo Edebiri, révélée dans la série "The Bear") accuse son collègue et ami (Andrew Garfield) d'agression sexuelle. Le film promet d'aborder la question des violences sexuelles et de la crédibilité donnée à la parole des femmes.



Si Julia Roberts est à 57 ans une novice sur le Lido, le réalisateur Park Chan-wook y revient vingt ans après sa dernière visite. Elle remontait à 2005, pour le film "Lady Vengeance".

Le maître coréen ("Mademoiselle", "Old Boy") adapte ici le roman "Le couperet" de Donald Westlake, déjà mis en scène par Costa-Gavras en 2005.



Le roman noir, paru en 1997, parle d'un "homme qui croit que l'industrie du papier est toute sa vie, que le monde le veuille ou non. Je ressens exactement la même chose pour le cinéma", a confié Park Chan-wook au site de la Mostra de Venise.

Après avoir lu le livre, "je ne pensais pas que ça me prendrait vingt ans pour tourner le film", a-t-il ajouté.



"No Other Choice", en lice pour le Lion d'or, raconte l'histoire d'un employé d'une papeterie licencié qui va tout faire pour récupérer sa place, quitte à se débarrasser de ceux qui se mettent en travers de sa route.

Autre adaptation d'un livre au cinéma sélectionné lui aussi en compétition officielle: "A pied d'oeuvre", de la Française Valérie Donzelli.



Le comédien Bastien Bouillon y joue un photographe décidant de quitter le confort de sa vie bourgeoise pour devenir écrivain, découvrant les affres des petits boulots alimentaires, la précarité et la rudesse de la vie d'artiste.



Après avoir démarré sur une note très politique avec la lettre d'un collectif d'artistes et de cinéastes baptisé Venice4Palestine appelant le festival à dénoncer ouvertement les actions d'Israël dans la bande de Gaza, le soufflet est retombé sur le Lido.



Aucune mention de la guerre au Proche-Orient, ni même en Ukraine, mercredi lors de la cérémonie d'ouverture et jeudi, les stars hollywoodiennes Emma Stone et George Clooney ont accaparé l'attention.