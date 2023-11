Une première manche à la portée du Waydad et de la RSB

Coupes africaines interclubs

24/11/2023

Après l’African Football League, tournoi où le Wydad a pu atteindre la finale, les Rouges retrouveront, ce samedi à 20 heures, une compétition qui leur réussit fort bien, la Ligue des champions d’Afrique (LDC).



Place à la phase de poules (groupe B) et à cette première journée qui verra le WAC accueillir au Grand stade de Marrakech la formation botswanaise de Jwaneng Galaxy.



Sur le papier, l’adversaire s’annonce largement dans les cordes du club casablancais même si les Botswanais comptent dans leur tableau de chasse l’équipe sud africaine d’Orlando Pirates qu’ils avaient éliminée pour accéder à ce stade de la LDC.



Une confrontation qui n’obéit qu’à une seule équation pour les protégés d’Adil Ramzi, la victoire, en vue d’envisager la suite du parcours dans de bonnes dispositions, sachant que l’autre match de ce groupe opposera également samedi à 14 heures les Tanzaniens de Simba aux Ivoiriens de l’ASEC.



En Coupe de la Confédération, la RSB, double lauréate de l’épreuve, recevra, dimanche à 20 heures au stade municipal de Berkane, le club sud-africain de Sekhukhune, et ce pour le compte de la première journée du groupe D.



Tout comme le WAC, la Renaissance de Berkane partira largement avec les faveurs des pronostics face à cet adversaire qui occupe la 12ème place du championnat sud-africain.



Ce match sera précédé par l’autre rencontre de ce groupe qui aura lieu à 17h00 à Brazzaville entre le club congolais des Diables Noirs et le Stade Malien.



Il convient de rappeler que le WAC et la RSB sont les seuls représentants du football national en compétitions africaines interclubs après les sorties prématurées de l’ASFAR en C1 et du FUS en C2.



M.B