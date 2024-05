Une première. Les Marocains en tête des affiliés à la sécurité sociale en Espagne

18/05/2024

Les Marocains représentent, pour la première fois, le groupe de travailleurs étrangers qui cotisent le plus au système de la sécurité sociale en Espagne, a indiqué, jeudi, le ministère espagnol de l’Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations.



Le groupe le plus important d'étrangers employés et cotisant à la sécurité sociale est celui des travailleurs du Maroc (346.771), qui a dépassé pour la première fois la Roumanie (345.706 cotisants), a précisé le ministère dans un communiqué.

Les travailleurs en provenance du Maroc et de la Roumanie sont suivis des affiliés de Colombie (197.071), d'Italie (187.539), du Venezuela (154.009) et de Chine (116.570), a ajouté la même source.



Le nombre d'affiliés étrangers à la sécurité sociale atteint un nouveau record et s'élève à 2.792.096 employés, après avoir augmenté de 6.623 en avril, selon le ministère.



Depuis décembre 2019, avant l'impact de la pandémie liée au Covid-19, le nombre de contributeurs étrangers a augmenté de 629.697 personnes, rapporte la MAP.



Sur le nombre total de filiales étrangères à la fin du quatrième mois de l'année, 904.760 étaient originaires de pays de l'UE (32,2 %) et 1.900.295 de pays tiers (67,8 %).

En outre, le système compte 69.246 membres originaires d'Ukraine, soit 21.987 de plus qu'en janvier 2022 (+46,5%), avant le début de la guerre.

Sur le nombre total d'étrangers salariés, près de 1,6 million sont des hommes et plus de 1,2 million sont des femmes.