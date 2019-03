Une première : La passe de cinq des sélections arabes à la CAN 2019

27/03/2019

La Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) sera marquée par la participation de cinq sélections arabes, ce qui constitue une première dans l'histoire de cette compétition continentale phare, qui fêtera dans quelques mois son 32ème anniversaire en Egypte.

Au terme des éliminatoires, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie et l’Egypte, pays hôte, ont assuré leur qualification.

Avant la CAN-2019, l'histoire des participations des sélections arabes à une phase finale de la CAN, depuis la première édition en 1957, s'était arrêtée au nombre de quatre, et ce lors de huit éditions.

Lors de cette édition, la donne a changé et le record est battu. Les Aigles de Carthage ont montré la voie à leurs homologues arabes, en arrachant le premier billet qualificatif de leur groupe dès la quatrième journée avec un total de 15 unités, devant les pharaons (13 points).

Pour leur part, les Lions de l'Atlas ont assuré leur qualification dès la cinquième journée en battant le Cameroun sur le score de 2 buts à 0.

Quant à l'Algérie, elle a rejoint le peloton des équipes qualifiées en s'adjugeant les commandes de son groupe, après avoir pris le dessus sur le Togo également lors de la cinquième journée.

La nouveauté de cette édition est la qualification pour la première fois de son histoire de la Mauritanie, après sa victoire face au Botswana à une journée de la fin des éliminatoires.

La 32è édition de la CAN, la première à avoir lieu en été, se déroulera en Egypte du 21 juin au 19 juillet prochains et réunira 24 sélections nationales. En plus des cinq arabes susmentionnés, se sont également qualifiés le Sénégal, Madagascar, le Cameroun, le Mali, le Burundi, le Bénin, le Nigéria, l’Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, la Guinée, la Côte d’Ivoire, l’Angola, la Guinée-Bissau, la Namibie, l’Ouganda et la Tanzanie.

Renard : La Coupe d’Afrique... je connais un petit peu ! C'est ma 7ème CAN

Le sélectionneur national, Hervé Renard, a tenu, lundi à Tanger une conférence de presse à la veille du match amical entre le Maroc et l’Argentine.

Outre les aspects relatifs à ce match amical, cette conférence a été l’occasion pour Hervé Renard de parler de la CAN 2019 dont les phases finales auront lieu l’été prochain en Egypte. A ce propos, le technicien français a fait savoir qu'il a encore (presque) 3 mois pour « tout régler » et faire appel aux meilleurs éléments qui seront "collectivement" aptes à mener cette sélection marocaine le plus loin possible.

"La Coupe d’Afrique... je connais un petit peu ! C'est ma 7ème CAN, j’ai un "tout petit peu" d’expérience pour essayer de faire les meilleurs choix possibles", a déclaré Hervé Renard.

Il s'est montré heureux d'avoir joué dans différents stades marocains et a souligné que chaque enceinte a ses propres spécificités.

"Ces derniers temps, on a pris l’habitude de jouer à Casablanca. A Tanger, le public est très chaleureux et connaisseur en matière de football. Il sera comme toujours derrière son équipe. On a toujours besoin de son soutien pour avoir les meilleurs résultats possibles", a-t-il martelé.