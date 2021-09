Une post-mortem post-Merkel

30/09/2021

Après 16 ans au pouvoir, Angela Merkel se retire de la chancelière allemande. Alors que les présidents et les premiers ministres d’autres pays sont venus et sont partis, Merkel est restée au pouvoir pendant quatre mandats électoraux, bénéficiant généralement d’un taux d’approbation public élevé. Mais avec son Union chrétienne-démocrate (CDU) potentiellement dans l’opposition après les élections fédérales du 26 septembre en Allemagne, comment devrions-nous évaluer son long règne ?



En tant que fille d’un ecclésiastique protestant qui avait quitté l’Allemagne de l’Ouest pour l’Allemagne de l’Est communiste par conviction personnelle, Merkel y bénéficiait de privilèges. Elle a été autorisée à fréquenter l’université en Allemagne de l’Est, a participé à des échanges de visites à Moscou et a appartenu à l’élite de la jeunesse communiste (FDJ) de son pays jusqu’à l’âge de 35 ans, date de la chute du mur de Berlin. Lorsque la CDU ouest-allemande s’est établie dans les nouveaux États de l’Est de l’Allemagne avant les élections fédérales de 1990, le chancelier de l’époque, Helmut Kohl, a recruté la jeune femme politique avisée dans le parti. Merkel a presque immédiatement accédé à de hautes fonctions et est finalement devenue chef du parti. À la suite des élections de 2005, elle a remplacé Gerhard Schröder au poste de chancelier.



Bien que Merkel n’ait pas grandi dans une économie de marché, elle s’est présentée contre Schröder en tant que libérale économique et s’est engagée à étendre les réformes du marché du travail qu’il avait menées. En raison des revenus de remplacement de salaire élevés fournis par son système de sécurité sociale, l’Allemagne au début des années 2000 avait le taux de chômage le plus élevé parmi les travailleurs peu qualifiés de tous les pays industrialisés et, par intermittence, les taux de croissance les plus faibles de l’Union européenne. Beaucoup la considéraient comme «l’homme malade de l’Europe». Les réformes de Schröder ont été un énorme succès car elles ont permis au pays de retrouver sa santé économique – ironiquement, sous Merkel – et de réduire le chômage dans tous les segments du marché du travail.



Mais Merkel elle-même n’a pas contribué à ces réalisations économiques, car elle a décidé de ne pas tenir ses promesses électorales après avoir remarqué qu’elles ne jouaient pas bien dans les médias. Ainsi, alors que Schröder avait réduit le salaire quasi-minimum impliqué par les revenus de remplacement du salaire, Merkel a introduit un salaire minimum légal.



Au fil des ans, Merkel s’est de plus en plus détournée des politiques de libre marché, adoptant à la place les positions traditionnelles du Parti social-démocrate (SPD) et sympathisant avec le néo-dirigisme du Parti vert – des positions plus proches de son état d’esprit. Cela lui a permis de conquérir les électeurs de gauche, mais a endommagé la marque de base de la CDU, qui avait défendu l’orientation libérale de la république fédérale depuis la seconde guerre mondiale. Ainsi, alors que Merkel poussait le SPD vers la gauche et contrôlait les Verts, elle libérait tellement d’espace à droite qu’un nouveau parti politique – l’Alternative d’extrême droite pour l’Allemagne (AfD) – a émergé pour retirer des voix importantes aux députés. CDU.



Certes, Merkel était une maîtresse dans l’équilibrage de diverses positions politiques dans les affaires intérieures et étrangères. Elle a coopéré habilement avec les leaders d’opinion et a consulté chaque semaine les sondeurs. Plus que n’importe lequel de ses prédécesseurs d’après-guerre, elle a renoncé à sa propre politique et s’est plutôt alignée sur les points de vue des médias grand public. Mais alors qu’elle parvenait à traduire la faveur qu’elle obtenait ainsi en succès aux urnes, la rationalité économique et ce que le sociologue allemand Max Weber appelait «l’éthique de la responsabilité » tombaient souvent à l’écart.



Par exemple, Merkel a répondu à l’hystérie médiatique déclenchée par la catastrophe de Fukushima en 2011 au Japon en décidant de sortir progressivement de l’énergie nucléaire, même s’il aurait dû lui être évident que sans l’énergie nucléaire, l’Allemagne n’aurait pas de stratégie crédible pour lutter contre le climat. monnaie. Et parce qu’elle a depuis été forcée par l’UE et les Verts d’accepter que l’Allemagne supprime également toutes les sources de combustibles fossiles, elle laisse derrière elle un pays qui se dirige vers une politique énergétique majeure.



De même, lorsque l’Europe en 2015 fait face à la perspective d’un afflux important de réfugiés du Moyen-Orient, elle s’est laissée émouvoir par les images médiatiques et a opté pour une politique d’ouverture des frontières qui a fortement bouleversé les Européens de l’Est et les Britanniques. Lorsque le Premier ministre britannique de l’époque, David Cameron, a demandé à Merkel de soutenir ses suggestions pour limiter la migration sociale en Europe afin d’aider à maintenir le Royaume-Uni dans l’UE, elle a refusé. Le flot de réfugiés a ensuite contribué à faire pencher la balance en faveur du vote britannique sur le Brexit en 2016.



Comme tous les chanceliers allemands d’après-guerre, Merkel mérite des éloges pour avoir cherché la réconciliation avec la France. Elle a noué des relations amicales avec les quatre présidents français avec lesquels elle a traité.



Mais la carte blanche qu’elle a donnée à la Banque centrale européenne pour sa politique de renflouement des investisseurs internationaux – sur insistance de la France – a posé problème. Elle a permis à la BCE de contourner le traité de Maastricht, qui interdit la monétisation de la dette nationale. Les mesures de la BCE ont outrepassé la discipline de marché – des taux d’intérêt plus élevés – nécessaires pour empêcher les pays très endettés d’emprunter de manière excessive. Si l’augmentation du fardeau de la dette nationale entraîne une augmentation de l’inflation dans les années à venir, Merkel en sera en partie à blâmer.



Enfin, en raison de son faible taux de natalité, l’Allemagne – comme de nombreux pays européens – est confrontée à des problèmes démographiques importants qui mettent gravement en péril la stabilité de son système public de retraite. Merkel a toujours été consciente de ce problème, mais n’était pas disposée à poursuivre des réformes substantielles que le courant dominant trouvait inconfortables. La seule exception potentielle était sa politique en matière de réfugiés. Quel que soit le bilan de Merkel au pouvoir, son départ marque la fin d’une ère politique. Mais le bilan final de sa remarquable endurance politique sera mitigé, car, plutôt que d’essayer de diriger les événements et l’opinion publique, elle s’est trop souvent laissée emporter par eux.



Par Hans-Werner Sinn

Professeur émérite d’économie à l’Université de Munich