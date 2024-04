Une pléiade d’athlètes au 7ème Marathon international de Rabat

05/04/2024

Le comité d’organisation de la 7e édition du Marathon international de Rabat a affirmé que cette manifestation sportive internationale n'a cessé de se frayer un chemin parmi les grands événements internationaux au fil des éditions et a pu obtenir "l'Etoile de l’Excellence" au classement de World Athletics.



Cette édition, qui sera organisée le 21 avril sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sera marquée par une modification du parcours au niveau des points de départ de la course principale, du semi-marathon et des 10 km, ainsi que les arrivées des courses, a fait savoir le comité d'organisation.



Le directeur technique de la Fédération Royale marocaine d’athlétisme (FRMA), Abdallah Boukraa, a indiqué jeudi, lors de la conférence de presse de présentation de cette 7e édition, que cet événement a acquis une réputation considérable au cours des six précédentes éditions et est désormais comparable aux plus grandes courses de marathon du monde.



Le Maroc sera représenté en force avec la participation d’Othmane El Goumri, détenteur du record national du marathon (2h 05m 12s), aux côtés de Mohcine Outalha, Hamza Sahli, Yassine Al Alami et Mustapha Houdadi, a-t-il relevé.



Il a ajouté que Zouhair Talbi, qui a remporté en janvier dernier le marathon de Houston aux Etats-Unis avec un chrono de 2h 06m 39s, sera l’un des principaux participants à cette édition pourront réaliser un résultat positif.

Selon lui, le Marathon international de Rabat représentera pour les coureurs marocains un test important, d'autant qu'il intervient à quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024.



Pour sa part, le secrétaire général de la FRMA, Mohamed Ghizlane, a souligné que le Marathon international de Rabat consacre le rayonnement du Royaume et de sa capitale, classée au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Il a fait savoir que l’instance fédérale a parié dès la première édition sur le Marathon international de Rabat pour devenir l'un des marathons les plus prestigieux au monde, un objectif atteint avec à la clé un 23ème rang mondial sur 140 marathons classés par World Athletics.



L'obtention du prix de l'Excellence par le Marathon international de Rabat a fait de ce rendez-vous sportif le seul à recevoir cet honneur au niveau africain grâce à la qualité de l'organisation qui répond aux normes internationales et au nombre de participants qui dépasse les 22.000 athlètes, en plus des performances et records réalisés, a-t-il poursuivi.



La dernière édition du Marathon international de Rabat a été remportée par le Marocain Yassine El Allami chez les hommes, et sa compatriote Fatima-Zahra Kardadi chez les dames.