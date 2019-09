Une pilule magique contre les accidents cardio-vasculaires, ça existe ?

05/09/2019

Réduire les risques d'accidents cardio-vasculaires serait possible avec une seule pilule, cocktail de médicaments, selon les chercheurs.

Un médicament contre l'hypertension, un autre contre le cholestérol et un peu d'aspirine dans une seule pilule. Voici la recette magique d'une pilule qui permettrait de réduire les risques d'accidents cardio-vasculaires de 34% chez les personnes d'âge mûr, en 5 ans. C'est une étude publiée dans la revue médicale The Lancet qui révèle ce cocktail médicamenteux.

Chaque année 18 millions de personnes meurent de maladies cardio-vasculaires, principalement dans des pays où les revenus et le mode de vie sont peu élevés. Le but de cette pilule ? Réduire la mortalité prématurée due à ce type de maladie.

L'étude a été menée en Iran, sur un échantillon de 7.000 personnes vivant en milieu rural. Près de la moitié des participants étaient des femmes. Les sujets étaient âgés de 50 à 75 ans et 90% d'entre eux ne présentaient pas d'antécédents de maladies cardio-vasculaires.

Ils ont pris cette "super pilule" pendant cinq ans, en suivant une série de conseils pour améliorer leur mode de vie. Résultat ? Les risques avaient baissé de 34% dans l'ensemble, et d'environ 40% pour les sujets sans aucun antécédent de maladie cardio-vasculaire. Les patients déjà touchés par une maladie de ce type ont vu les risques d'accidents chuter de 20%. Cela dit, si l'on ajoute à l'équation les personnes sous traitement, par ailleurs, pour des questions cardio-vasculaires, la réduction du risque de 34% passe à 22%.

La composition de cette pilule était de deux médicaments contre l'hypertension : l'hydrochlorothiazide et l'énalapril, un anti-cholestérol, l'atorvastatine et 81mg d'aspirine.