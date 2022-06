Une pièce de théâtre deTayeb Saddiki au “Mois Molière” à Versailles

12/06/2022

L’œuvre originale de la grande figure du théâtre national, feu Tayeb Saddiki, intitulée «Molière, ou pour l’amour de l’humanité» a été présentée, jeudi soir à Versailles, à l’occasion de la 26ème édition du «Mois Molière».



La pièce, produite avec le soutien du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, représente le théâtre marocain durant cet événement artistique exceptionnel dans l’hexagone, qui coïncide cette année avec les 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin dit “Molière”.



Il s’agit d’une participation unique d’une institution issue du bassin arabo-musulman. La présentation a été précédée par une table ronde animée par Baker Saddiki, président de la Fondation Tayeb Saddiki, sous le thème «Molière et Tayeb Saddiki, une aventure marocaine».



Il s’agit d’une pièce en langue française écrite par un dramaturge de l’autre côté de la Méditerranée qui exprime un point de vue sur la vie de Jean-Baptiste Poquelin, ses amours, ses désamours, ses joies, ses peines et ses combats, a déclaré le président de la fondation à la MAP.



L’oeuvre exprime cette interculturalité qui fait partie de l’ADN des Marocains qui n’éprouvent aucune difficulté à passer d’une culture à l’autre, forts en cela de la diversité de la culture marocaine aux affluents arabe, amazighe, juif, africain et méditerranéen, a-t-il ajouté.



«Molière, ou pour l’amour de l’humanité» est interprétée par Ayoub Layoussifi, Fatine Rahhou, Malek Akhmiss, Laila Fadili, Kamal Haimoud, Mohamed Kajoni, Mustapha Sobhi, Ezzahra Naciri, Laetitita Rustenmeyer, Rimel Djaidi et Ziad Saddiki, avec une musique de scène composée par Abdelwahab Doukkali.



Produite par la Fondation Tayeb Saddiki et présentée par la troupe Masrah Ennass, fondée en 1970 par Tayeb Saddiki, cette nouvelle version de cette pièce de théâtre est mise en scène par Hatim Saddiki, assisté de Céline Poty, avec une reconstruction dramaturgique de Baker Saddiki.