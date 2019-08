Une parade donne le coup d'envoi du 9ème Festival international Jawhara

Une édition rehaussée par une programmation riche et variée

05/08/2019 Libé

Une parade tout en couleurs, animée par des troupes et musiciens issus des différentes régions du Royaume, a défilé fièrement, vendredi en début de soirée à El Jadida, pour donner le coup d'envoi de la 9ème édition du Festival international Jawhara, qui se tient sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Menée entre autres par des percussionnistes, musiciens, mascottes géantes, cavaliers, acrobates et chorégraphies, cette parade s'est ébranlée à partir de la Cité portugaise, prisée par des visiteurs des quatre coins du monde qui viennent découvrir les mystères de ce merveilleux site historique.

Sous les applaudissements et les vivats des spectateurs amassés le long de la procession, les troupes folkloriques ont arpenté la principale avenue de la capitale des Doukkala, cultivant la joie et l'allégresse chez la population locale et les visiteurs de cette sympathique ville côtière, où la saison d'estivage bat son plein.

Attirés par le spectacle pittoresque du Dragon, la maestria des jeunes joueurs de tambours et le hautbois (ghayta) ensorcelant des Aissaoua, des touristes étrangers pris de surprise ont accompagné le défilé jusqu'au parc Mohammed V, près de la plage pleine à craquer d'El Jadida en cette période de haute saison.

Le Festival international Jawhara, né en 2011 à l'initiative de l'Association des Doukkala, a grandi très vite et mûri pour se hisser au rang des plus grands festivals au Maroc, a souligné le directeur du Festival, Nabil Krat, lors d'une conférence de presse tenue avant la cérémonie d'ouverture.

Cette consécration n'est pas fortuite, mais reflète une vision stratégique bien pensée, mise en application sur le terrain par une équipe de Doukkalis ambitieux et dévoués pour la bonne cause, soutenue par toutes les composantes de la ville et de la région, à leur tête les autorités locales, a-t-il relevé.

Dans ce sens, M. Krat s'est félicité du franc succès des 8 précédentes éditions de ce festival qui a connu, selon lui, une réussite sans précédent sur tous les plans grâce au soutien, à l'implication personnelle, à la disponibilité, et au dévouement de l'ensemble des intervenants.

Et d'ajouter que cette belle aventure n’aurait jamais pu voir le jour sans le soutien inconditionnel du sponsor Fondateur du Festival "Jawhara", en l'occurrence le groupe OCP, ainsi que de tous les autres sponsors et partenaires.

Avec comme credo majeur, une programmation, toujours plus riche et diversifiée, cette manifestation, singulière par son esprit et fédératrice par sa finalité, permet à des milliers de personnes, de divers horizons, d’accéder gratuitement aux activités et d’y prendre part.

Véritable melting pot culturel et artistique, le Festival "Jawhara" revient encore cette année avec une multitude d'activités incluant la musique, les arts plastiques, le théâtre, la compétition Jawhara Talents, l'animation de rue, les sports, les ateliers pour enfants, le tout animé par des artistes de renom, qui partageront leur passion, durant trois jours, avec les festivaliers d’El Jadida, d’Azemmour, de Bir Jdid et de Sidi Bouzid.

En effet, la place de la Fontaine de Sidi Bouzid se transforme tout le long du festival en une aire de jeux pour enfants. Chaque jour, de 10H00 à 18H00, les mômes pourront se divertir avec une panoplie d’activités comme les spectacles, les animations, les jeux et les gonflables.

Clowns, marionnettes, magie, concours de chant et de danse, un concours de beauté Miss Jawhara mômes, un défilé de mode figurent ainsi au programme, outre les nombreux ateliers de caricature, de peinture, de percussion, de fabrication de marionnettes, de maquillage et de déguisements.