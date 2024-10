Une panoplie de projets en faveur de la préservation et du développement de la Ville Sainte

11/10/2024

L’Agence de presse palestinienne (WAFA) a mis en avant les multiples programmes et projets réalisés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, l’organe exécutif du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant la protection de la Ville Sainte, la préservation de son cachet arabo-islamique et le renforcement de la résilience de ses citoyens.



Dans ce sens, WAFA a souligné dans un rapport l’importance de ces projets et programmes pour un coût de plus de 70 millions de dollars, touchant divers secteurs, notamment l’enseignement, la culture, le sport, le soutien à la jeunesse, les infrastructures, la sauvegarde du patrimoine, la restauration des bâtiments archéologiques, ainsi que les aides humanitaires destinées aux veuves, aux orphelins, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.



Ces efforts déployés par l’Agence, sous la supervision directe du Président du Comité Al-Qods, SM le Roi Mohammed VI, visent à préserver la Ville Sainte et sauvegarder son patrimoine religieux et civilisationnel, et à appuyer la résilience de ses habitants, a indiqué le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, cité par l'Agence.



Nombreuses sont les actions menées par l’Agence, particulièrement dans le secteur de l’enseignement, à travers l'édification de cinq nouvelles écoles et une maternelle, la restauration de dix autres écoles, tout en équipant les locaux de l'Ibrahimieh College, du Centre de l’enfant à Shu’fat et de Dar Al-Tifel Al-Arabi, a-t-il poursuivi.



Il a, dans ce cadre, relevé que l’Agence a doté le campus de l’université Al-Qods - Beit Hanina, en plus de dix écoles, de clubs d’environnement, dont l’école Hassan II à Wadi al-Joz, ajoutant qu’elle a également élaboré un guide des meilleures pratiques pour les élèves du primaire et du secondaire.



Selon la même source, l’Agence a octroyé, en 2024, des bourses au profit de 120 étudiants dans différentes spécialités, ainsi que 11 étudiants de Gaza ont été admis pour poursuivre leurs études au Maroc en médecine vétérinaire au titre de l’année universitaire 2024-2025. De même, elle a lancé un programme dédié à la promotion des recherches et des études supérieures.



S’agissant du secteur de la santé, l’Agence Bayt Mal Al-Qods a équipé deux hôpitaux de campagne de la Société du Croissant-Rouge palestinien, et fourni les médicaments et le matériel médical nécessaire au profit de l’hôpital Al-Makassed et du croissant-Rouge. Elle a également distribué des draps, des couvertures et des paniers alimentaires au profit du gouvernorat d’Al Qods, des hôpitaux Augusta Victoria et Al-Makassed et du Croissant-Rouge.



Par ailleurs, le rapport a mis l'accent sur les actions de l'Agence en matière de préservation du patrimoine, notamment le lancement d'une nouvelle génération de projets ciblant les secteurs du développement humain et de l’agriculture, ainsi que des programmes d'autonomisation des femmes et des jeunes, et de réhabilitation des bâtiments historiques, à travers le modèle du Centre culturel marocain – Bayt Al-Maghrib.



Fidèle à sa vision de protection des édifices patrimoniaux, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif intervient aussi dans le domaine de la restauration et de la réhabilitation des bâtiments archéologiques dans la vieille Ville Sainte et dans certains quartiers d’Al-Qods.



Le rapport a évoqué également plusieurs projets réalisés en faveur des enfants et des jeunes de la ville d’Al-Qods, notamment le modèle de simulation du sommet international de l'enfance pour Al-Qods, le concours "Couleurs d'Al-Qods", ainsi que le camp d'été organisé au Maroc au profit de 50 enfants maqdessis.



Il s’agit également du programme de parrainage des orphelins maqdessis, du programme de soutien aux projets au profit d’environ 100 familles d’Al-Qods, et ce en coordination avec le gouvernorat de la ville, ainsi que du projet d'autonomisation sociale en faveur des personnes en situation de handicap.



Le rapport a cité aussi le lancement d'une plateforme pour la protection du patrimoine de la Ville Sainte, à travers la plateforme Maison du Maroc à Al-Qods et une autre en faveur des entreprises émergentes, visant à offrir des opportunités aux jeunes pour faciliter l'intégration au sein du marché du travail.



La stratégie de l'Agence comprend également la plateforme de commerce électronique et solidaire "DLALA" pour la commercialisation électronique des produits des entreprises et des associations artisanales d’Al-Qods et le développement d'un système avancé d'enseignement à distance, ainsi qu'une clinique psychologique en ligne.