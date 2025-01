« Une odeur de chair en décomposition »… L’Australie se passionne pour cette fleur rare et puante

27/01/2025

C’est la star de Sydney, en Australie, ces derniers temps. Des milliers de visiteurs se rendent aux jardins botaniques royaux depuis jeudi pour admirer la floraison très rare d’un arum titan, rapporte 9 News Australia.



Cette plante est aussi appelée « fleur cadavre » ou bien « phallus titan ». Elle est connue pour dégager un parfum répugnant, souvent décrit comme « une odeur de chair en décomposition ».



La floraison du Amorphophallus titanum - de son nom scientifique - a la particularité d’avoir lieu seulement une fois tous les dix ans environ et de ne durer que quelques heures. Pour que le maximum de curieux puisse assister à cet événement, il est possible de le suivre en live. Sur la place, il fallait attendre parfois jusqu’à trois heures.



« Ce spécimen a environ 10 ans. Nous l’avons acquis auprès de nos collègues du jardin botanique de Los Angeles à l’âge de 3 ans, et nous en prenons soin depuis sept ans », a déclaré John Siemon, directeur de l’horticulture et des collections vivantes des jardins à la BBC. La fleur a été surnommée Putricia et est protégée par des cordons afin que les visiteurs ne puissent pas la toucher… mais juste la voir, et la sentir.



La plante ne pousse que dans les forêts tropicales de Sumatra, en Indonésie, où elle est en voie de disparition. Elle peut atteindre trois mètres de haut et peser jusqu’à 150 kg. Elle vit entre trente et quarante ans.



« Maintenant que Putricia a fleuri, il est temps de dire au revoir. Ce soir, c’est votre dernière opportunité de voir Putricia. Son exposition prendra fin pour de bon à minuit », ont annoncé les jardins botaniques royaux de Sydney sur Facebook ce vendredi.