Une nouvelle plateforme 100% marocaine transformant l'écosystème du freelance et l'accès au savoir-faire

02/12/2023

Nsayblik annonce le déploiement de sa nouvelle plateforme internationale, une innovation majeure dans l'univers du freelance.



Cette plateforme est spécialement conçue pour mettre en relation des freelancers soigneusement vérifiés à une clientèle mondiale, tout en favorisant un accès élargi et démocratisé au savoir-faire et aux compétences diversifiées.



Nsayblik se distingue également par sa flexibilité de paiement, acceptant une variété d'options incluant des cartes bancaires locales et internationales.



Marouane Benkhechane Taffah, PDG et cofondateur de Nsayblik, expliquant la philosophie fondamentale de l'entreprise : “Chez Nsayblik.com, nous opérons sur le principe que le partage de savoir est une multiplication de connaissances. Notre mission est de faciliter un espace où les gens peuvent partager leur expertise, et les clients peuvent bénéficier de l'accès à des freelancers hautement qualifiés”.



En vérifiant minutieusement nos freelancers, nous nous assurons que chaque freelancer est un expert confirmé dans son domaine. La plateforme de Nsayblik est bien plus qu'une simple marketplace, c'est un écosystème qui favorise l'apprentissage continu et la montée en compétences de chaque freelancer.



« Nous nous engageons à briser les barrières d'accès à des professionnels qualifiés. Que ce soit une barrière linguistique ou une division géographique, notre objectif est de combler ces écarts. Notre équipe de support client multilingue joue un rôle vital à cet égard, en garantissant que la communication n'est jamais un obstacle », ajoute Marouane Benkhechane Taffah.



L'avenir de l'entreprise est prometteur, avec des plans d'expansion et des avancées technologiques : « Notre feuille de route comprend l'expansion de notre portée au sein de la région MENA et éventuellement à l'échelle mondiale en rendant nos services encore plus accessibles », annonce Marouane Benkhechane Taffah.