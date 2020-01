Une nouvelle marque chinoise de smartphone sur le marché marocain

Realme s’adresse aux jeunes, très orientés nouvelles technologies, grands adeptes du web et des réseaux sociaux

30/01/2020

L’aventure Realme a commencé en mai 2018 avec la création de la marque et son lancement simultanément sur 20 marchés de téléphonie les plus porteurs à l’échelle mondiale.

Dès son lancement, la marque a connu un succès fulgurant en répondant à une forte demande d’une population mondiale jeune à la recherche de smartphones au design tendance, et à la fois performants et abordables.

Realme est actuellement une des principales marques mondiales de smartphones, atteignant le top 7 avec un nombre d’utilisateurs qui a dépassé les 25 millions en décembre 2019. Elle se positionne comme une marque dédiée aux jeunes, et développe des produits qui visent à améliorer l’expérience des utilisateurs en termes de performance, de design et de coûts, par l’utilisation de technologies haut de gamme.

L’ADN de la marque tourne autour d’une conviction profonde : l’audace mène à l’innovation, donc au progrès et au changement. C’est donc tout naturellement que la marque s’identifie au concept « Dare to leap» ou « osez-vous lancer ». Un concept auquel s’identifie également pleinement sa cible.

En effet, la marque s’adresse aux jeunes (entre 18 et 30 ans), très orientés nouvelles technologiques, grands adeptes du web et des réseaux sociaux. Des jeunes à la recherche des dernières tendances et des meilleures performances en téléphonie mobile, grands utilisateurs de smartphones pour la photographie et la musique également.

C’est donc tout naturellement qu’elle s’est très vite intéressée au marché marocain et à sa jeunesse. L’année 2019 a ainsi connu l’implémentation de la marque Realme au Maroc avec le lancement de trois produits répondant à toutes les bourses : Realme C2, un produit entré de gamme doté de 2 caméras, d’une batterie de grande autonomie et d’un grand écran ; Realme 5, un produit moyenne gamme doté de 4 caméras de 12 MP, d’un grand écran et d’une batterie à grande autonomie ainsi que Realme XT, un produit haut de gamme doté de 4 caméras de 64 MP, meilleure résolution actuellement présente sur le marché.

Afin d’accompagner ces lancements, la marque a mis en place une stratégie marketing offensive privilégiant dans un premier temps la vente en ligne à travers un partenariat avec Jumia, enregistrant très vite un record lors des ventes flash sur la plateforme.

Face au succès des ventes en ligne, la marque a poursuivi son implémentation sur le marché marocain par une présence sur plus de 400 points de vente, couvrant ainsi les principales villes du Royaume.

Elle compte poursuivre ses lancements de smartphones au Maroc, pour peu à peu offrir à l’utilisateur marocain un large choix par l’introduction de l’ensemble de sa gamme. Une gamme qui répond aux besoins de toutes les bourses, mais également aux standards internationaux en termes d’innovation technologique, de design et de qualité.

Dans cette optique, Realme mettra en place en 2020 une politique de distribution en double détente avec des exclusivités pour la vente en ligne grâce à des partenariats avec les principales plateformes de vente en ligne et une extension de la couverture géographique des points de vente à travers des partenariats avec de grandes chaînes de magasins.

Néanmoins, Realme n’est pas uniquement une marque de smartphones. C’est pourquoi, elle compte lancer sur le marché marocain une multitude de produits connectés afin de répondre à une demande encore insatisfaite du marché marocain.

Enfin, à l’instar d’autres pays à travers le monde, Realme désire participer à la mise en place, au développement et à la démocratisation de la 5G au Maroc, en collaboration avec les autres acteurs du Royaume.