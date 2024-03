Une nouvelle édition du programme itinérant “Berklee on the Road”

Festival Gnaoua d'Essaouira

27/03/2024

Une nouvelle édition du programme itinérant "Berklee on the Road" se déroulera du 24 au 29 juin prochain à Essaouira, ont annoncé Berklee College of Music et A3 Communication, producteurs et organisateurs du Festival Gnaoua et musiques du monde.



Intitulé "Berklee at the Gnaoua and World Music Festival", ce programme est destiné aux musiciens en activité qui cherchent à approfondir leurs compétences en tant qu’improvisateurs, et ouvert aux élèves d’horizons musicaux très variés, de la musique classique à la musique Gnaoua, en passant par la pop, le rock et le jazz, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Et de poursuivre que les candidats doivent avoir au moins 18 ans au début du programme, et auront un minimum de deux ans d’expérience dans la pratique de leurs instruments principaux.



"Le Festival Gnaoua et musiques du monde d’Essaouira est un rendez-vous unique, un laboratoire musical qui accueille chaque année des artistes du monde entier, qui viennent partager leurs rythmes avec ceux des Maâlems Gnaoua", a affirmé la présidente d’A3 Communication et productrice du Festival, Neila Tazi citée dans le communiqué.



Elle a ajouté que "cette 25e édition marque le début d’un partenariat solide avec Berklee, destiné à offrir, à travers ce programme de formation, une expérience très singulière au coeur du continent africain, véritable berceau des musiques du monde".



direction académique du professeur Leo Blanco du département d’études africaines de Berklee, tandis que Jason Camelio en assurera la direction administrative, a fait savoir la même source.



Et de préciser que l’enseignement sera dispensé par une équipe d’artistes et professeurs de Berklee parmi lesquels Ron Savage, vice-président et directeur exécutif, Viktorija Pilatovic, chanteuse de jazz accomplie, compositrice et professeur adjoint, et Javier Vercher, professeur associé au programme d’études de Berklee à l’étranger, à Valence (Espagne), entre autres.



"J’ai hâte de lancer cette nouvelle édition du programme Berklee on the Road au Festival Gnaoua et musiques du monde", a déclaré, de son côté, le vice-président et directeur exécutif de Berklee College of Music, Ron Savage.

"Je suis toujours ravi de rencontrer des jeunes musiciens talentueux en provenance du monde entier. Faire partie d’un festival qui célèbre les Gnaoua et les musiciens du monde fait de ce programme une expérience très spéciale", a poursuivi M. Savage, également cité dans le communiqué.



Le programme "Berklee at Gnaoua and World Music Festival" aura lieu de 10h à 17h tous les jours, ajoute-t-on.

"Les participants seront guidés sur la manière de lier leur propre langage musical avec ceux des autres, en commençant d’abord par écouter et comprendre les concepts musicaux de leurs pairs", a précisé Léo Blanco, directeur académique du programme. Et de faire remarquer que l’enseignement sera dispensé en anglais et traduit en arabe, garantissant ainsi une expérience éducative large et inclusive.



Les points forts du programme se composent d’ateliers autour de plusieurs thèmes, notamment "Le compositeur en tant qu’improvisateur", "Construire son vocabulaire créatif", et "Styles, grooves et laboratoires d’accompagnement".

Une série de conférences aura également lieu, explorant l’intersection entre la musique Gnaoua et les différents genres contemporains. Il sera aussi question de la technologie et du business de la musique.



De plus, les participants pourront en apprendre davantage sur le fonds Berklee Abu Dhabi Fellowship, qui offre des bourses Berklee à des étudiants du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Tous les élèves recevront des badges gratuits donnant accès aux espaces réservés des scènes principales du Festival Gnaoua et musiques du monde 2024.



"Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur demande sur le site "www.berklee.edu/berkleeontheroad". Les frais d’inscription s’élèvent à 420,00 $ USD, précise la même source, notant que la date limite de réception des demandes de candidatures est le 24 mai 2024".