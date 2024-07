Une nageuse retrouvée vivante à 80 km des côtes, après 36h en mer

Une femme qui nageait près d'une plage au Japon a été secourue à 80 km des côtes après avoir dérivé pendant 36 heures, ont annoncé jeudi les autorités nippones.



Les garde-côtes ont lancé une opération de recherche et de sauvetage après avoir été avertis lundi de la disparition d'une ressortissante chinoise dans la région de Shizuoka (centre du Japon).



"Il était environ 19h55 le 8 juillet lorsque nous avons reçu l'information après que l'amie de la femme a signalé sa disparition", a déclaré à l'AFP un responsable local des garde-côtes japonais.



Une fois secourue, la femme, dont le nom n'a pas été donné, a raconté aux sauveteurs qu'elle avait été emportée par la mer et qu'elle n'avait pu retourner vers la plage car elle nageait avec une bouée en caoutchouc.



Elle a finalement été repérée mercredi à 07h48 locales au large de la pointe sud de la péninsule de Boso, dans le département de Chiba à l'est de Tokyo, par un cargo, a indiqué le responsable.

Deux membres d'équipage d'un petit pétrolier qui passait également dans le secteur, contactés par radio, ont sauté à la mer pour la secourir.



"Il y a 80 kilomètres à vol d'oiseau (entre la plage et le lieu où la nageuse a été secourue) mais on suppose qu'elle a dérivé sur une distance encore plus grande", a précisé le responsable.



La nageuse a été transportée à l'hôpital mais ses jours n'étaient pas en danger.