Une mission économique marocaine promeut le Made in Morocco aux Etats-Unis

13/05/2025

La Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat (CCISCS) et la Fédération marocaine de la franchise (FMF), ont mené une mission économique aux Etats-Unis visant à promouvoir les produits marocains sur le marché américain.



Cette mission, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d’internationalisation des marques marocaines et de promotion du Made in Morocco, a été marquée par la participation de la délégation marocaine à l’IFA Miami Franchise World Show (9-10 mai) et au SelectUSA Investment Summit qui se tient du 11 au 14 mai dans l’Etat du Maryland, indique un communiqué conjoint de la CCISCS et de la FMF.



Outre la promotion d’une douzaine de franchises marocaines prêtes à l’exportation, la mission entend également valoriser plus de 100 produits marocains à fort potentiel (agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique), nouer des partenariats commerciaux et attirer des investissements en direction du Maroc, souligne le communiqué.



Lors du Miami Franchise World Show, la participation marocaine a été marquée par une réunion avec le directeur exécutif du Miami-Dade County, un échange avec le directeur exécutif de la Chambre de commerce de Miami, et une séance de travail réunissant dirigeants et entrepreneurs marocains de Floride, rapporte la MAP.



La mission a permis de positionner les franchises marocaines sur le marché américain, avec une présence remarquée au stand marocain, "qui a suscité l’intérêt de nombreux visiteurs", se félicite la même source.



Les échanges tenus par la délégation marocaine ont confirmé, indique-t-on, «l’attrait croissant pour les produits marocains et l’image positive du Royaume, notamment auprès de la diaspora et des acteurs économiques locaux».



La mission se réjouit aussi des discussions entamées avec plusieurs investisseurs américains en vue de partenariats commerciaux et de projets d’implantation au Maroc.