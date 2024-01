Une mafia électoraliste a dénaturé le processus démocratique Il faut absolument qu’elle soit mise hors d'état de nuire

Driss Lachguar présidant le Congrès provincial de l’USFP de Hay Mohammadi-Ain Sebaa

07/01/2024

«Nous avons tiré la sonnette d’alarme sur le déséquilibre institutionnel et nous continuerons à défendre l'équilibre dans la vie politique et partisane, dans le cadre de la consolidation du choix démocratique et de la moralisation de l’action politique». Cette mise en garde a été lancée par le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, depuis l’un des quartiers les plus populaires de Casablanca, voire du Maroc, à savoir Hay Mohammadi.Lors de la séance d’ouverture des travaux du Congrès provincial de l’USFP à Hay Mohammadi-Aïn Sebaa, samedi dernier au Complexe culturel Hay Mohammadi, le dirigeant ittihadi a affirmé que l’hégémonisme de la coalition gouvernementale traduit par la domination des institutions et par l’affaiblissement et la marginalisation du rôle du Parlement, ainsi que les conflits et tensions entre les composantes de ladite coalition, tout cela affecte négativement la gestion au sein des institutions électives.

« L’hétérogénéité de la majorité gouvernementale a contraint l'administration territoriale à intervenir pour assurer un rôle qui n’est pas le sien, mais qui est plutôt du ressort des conseils élus qui sont contrôlés par la majorité imposant son hégémonisme et faisant preuve d’incapacité à les gérer », a-t-il martelé dans une salle archi-comble en présence de plusieurs membres du Bureau politique de l’USFP.« De par son hégémonisme, le gouvernement bafoue tous les acquis et réformes constitutionnelles réalisés dans notre pays, car l’on assiste à un affaiblissement des rôles d’institutions importantes telles que le Parlement, les instances de la gouvernance, entre autres », a-t-il ajouté lors de cette séance d’ouverture modérée par Marouane Rachdi, tout en précisant : « Il faut renforcer le choix démocratique, moraliser l’action politique et servir la population. Tout cela est bien reflété dans le thème sous lequel est placé le Congrès de la province de Hay Mohammadi-Aïn Sebaa ».Driss Lachguar a, par ailleurs, assuré que Casablanca aujourd'hui, malgré les Hautes Orientations de S.M le Roi et les grands projets qui y ont été lancés pour promouvoir le développement et le progrès, souffre encore de plusieurs dysfonctionnements et problèmes à tous les niveaux, dénonçant l’existence d’une «mafia» qui a pris le contrôle de Casablanca, une ville envahie par le béton au détriment des espaces verts.Il a rappelé que cette ville est associée à la résistance au colonialisme et a pris part à la lutte pour la démocratisation du Maroc durant les années difficiles, à travers les expressions populaires, telles que «Nas El Ghiwane » et d'autres groupes populaires dans les domaines culturel et sportif.«En cette circonstance, nous devons nous souvenir de la lutte et des sacrifices consentis par feu Abderrahmane El Youssoufi dans cette ville et de sa défense de la classe populaire aux côtés d'autres Ittihadis», a-t-il relevé.Pour sa part, Said Bouguettaya, secrétaire régional adjoint de l’USFP au niveau de la région de Casablanca-Settat, a souligné que la tenue de ce congrès s’inscrit dans le droit-fil de la dynamique organisationnelle lancée par le Premier secrétaire après le 11ème Congrès national du parti.Il a critiqué la mauvaise gestion d’une grande ville comme Casablanca, imputant cette situation à l’existence « de coalitions hétérogènes hypothéquant l’avenir de la capitale économique du pays », citant dans ce sens « le manque de structures culturelles, d'espaces verts, de transports urbains, l’augmentation du taux de chômage et la persistance du problème de l’habitat insalubre » notant que « les conseils élus n’accordent aucune importance à la résolution de ces problématiques ».Quant à Kadim Mustapha, secrétaire provincial du parti à Hay Mohammadi-Aïn Sebaa, il a indiqué dans son intervention que la ville de Casablanca, et plus précisément Hay Mohammadi, a activement pris part à la lutte contre le colonialisme, rappelant le rôle qu’a joué feu Abderrahmane El Youssoufi dans l’encadrement de la classe ouvrière à Hay Mohammadi et la création du mythique club sportif, TAS, affirmant que l’USFP œuvre inlassablement à construire « un avenir meilleur pour cette région ».Il y a lieu de rappeler qu’un hommage a été rendu, lors de cette séance d’ouverture, à plusieurs figures et militants de l’USFP ayant consenti de grands efforts au profit des habitants de Hay Mohammadi-Aïn Sebaa.