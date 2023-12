Une liste finale de 27 joueurs pour chaque équipe qualifiée au lieu de 23

21/12/2023

Les 24 équipes qualifiées pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023) de football en Côte d'Ivoire ont été autorisées à convoquer une liste finale de 27 joueurs, au lieu de 23 lors des précédents tournois.



"Grande nouveauté pour cette édition, les 24 équipes pourront présenter une liste de 27 joueurs au lieu de 23 convoqués lors des précédents tournois", a annoncé mercredi la Confédération africaine de football (CAF), notant cependant que l'inscription des quatre joueurs supplémentaires sur la liste finale n'est qu'une option et non une obligation.



Si une équipe soumet une liste de 24 à 27 joueurs, seuls 23 d'entre eux pourront être sélectionnés pour chaque match du tournoi, précise-t-on, ajoutant qu'en cas de blessure contractée 24 heures avant le premier match, l’équipe pourra remplacer le joueur blessé, après l'approbation du certificat médical par la Commission médicale de la CAF.



Dans le communiqué publié sur son site internet, la CAF annonce que la date limite pour la soumission des équipes finales pour le tournoi est fixée au 3 janvier 2024, soit exactement dix jours avant le match d'ouverture.



Conformément au règlement de la CAN, les 24 listes provisoires des équipes qualifiées pour la compétition ont été publiées. La phase finale de la CAN-2023 aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 dans les villes ivoiriennes d'Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro.