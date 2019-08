Une journée en or pour le sport marocain

24/08/2019

Le Maroc s'est imposé, jeudi à Rabat, lors de l'épreuve du saut d'obstacles par équipes des sports équestres de la 12è édition des Jeux africains, organisée au Maroc jusqu'au 31 août, offrant ainsi au Royaume sa 8è médaille d'or. Les cavaliers marocains ont réussi un score de 1.84 points au Complexe des sports équestres et tbourida Dar Es Salam, devant l'Egypte médaillée d'argent avec 3.23 points et l'Algérie médaillée de bronze avec 60.97 points.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le cavalier marocain Abdelkebir Ouaddar s'est dit très fier d'avoir pu offrir une médaille d'or à tous les Marocains, tout en exprimant ses vifs remerciements à S.M le Roi Mohammed VI pour son soutien à ce sport.

"Face à des pays dotés de bonnes montures, nous avons réussi à décrocher cette médaille grâce aux efforts de l'ensemble des cavaliers", a ajouté Ouaddar, qui a également remercié le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdellah Alaoui.

De son côté, la vice-présidente de la Confédération africaine des sports équestres, l'Algérienne Fahima Sebiane, a salué le niveau d'organisation "hors pair" des Jeux africains qu'abrite le Royaume, rendant un vibrant hommage à l'équipe marocaine d'organisation "extrêmement performante".

"Nous tenons à pérenniser l'organisation des championnats et rencontres au niveau africain afin de promouvoir l'équitation dans le continent", a expliqué Mme Sebiane, qui occupe également le poste de vice-présidente de la Fédération équestre algérienne. Dans cette épreuve, le Zimbabwe a terminé 4è avec 69.99, la Tunisie 5è (106.17) et la Tanzanie 6è (154.82).

Au taekwondo, l’or a été également au rendez-vous grâce à Omar Lekehal qui a concouru dans la catégorie des moins de 53kg.

Le taekwondoïste marocain a décroché la médaille d’or grâce à sa victoire en finale face à l'Ivoirien Issa Diakite (médaille d'argent) sur le score de 28 à 16.

Le champion marocain a atteint la finale après avoir écarté en quart de finale le Capverdien Vicente Sanderson (40-4) et battu en demi-finale le Tchadien Betel Casimir (23-21) qui a décroché la médaille de bronze.

Quant à Wasfi Abdelbasset, il a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des mois de 63kg après sa défaite en demi-finale face à l’Ethiopien Demisu Tariku Girma sur le score de 21 à 24.

Du bronze aussi pour la Marocaine Sarah Juliette Saidi Fraincart qui a terminé troisième du tournoi dames d'aviron individuel sur 500m, disputé au lac du barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah.

Auteure d'un chrono de 1min48sec27/100, elle s’est classée derrière l'Egyptienne Dareen Hegazy qui a franchi la ligne d'arrivée en 1min47sec37/100, alors que la victoire est revenue à l'Algérienne Nawel Chiali grâce à un chrono de 1min47sec28/100.