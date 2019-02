Une journée au complet et du spectacle en vue

18ème manche du championnat de football Pro 1

16/02/2019 Khalil Benmouya

La 18e journée du championnat national de football se poursuit en cette fin de semaine avec des rencontres intéressantes. Une journée sans report qui s’étalera sur quatre jours. Le coup d’envoi devait être donné vendredi soir par le match entre le RCOZ et l’OCS.

Pour ce qui est des rencontres de ce samedi, le sommet du bas du tableau mettra aux prises le MCO et le KACM au stade municipal d’Oujda à 15h. Un duel équilibré entre deux équipes qui doivent impérativement se ressaisir pour fuir la zone de relégation. Un faux pas de l’une ou de l’autre formation risquerait de compromettre davantage sa situation.

A 15h également, le MAT accueillera l’IRT au stade Saniet Rmel dans le derby du Nord. Treizièmes avec 18 points, les locaux n’ont que deux unités d’avance sur la lanterne rouge et comptent sur une victoire pour se relancer. Fraîchement nommé à la tête du staff technique, Tarek Sektioui aura la lourde tâche de sortir le club de sa léthargie, même si face à l’IRT la mission serait plutôt difficile.

A 17h, le CRA reçoit l’Olympique de Khouribga au stade Mimoun El Arsi à El Hoceima. Lanterne rouge, le CRA n’a d’autre choix que la victoire s’il veut espérer rester parmi les grands. Avec 16 unités au compteur, les hommes de Ben Ali sont contraints d’arracher les 3 points de la partie. En face, l’OCK semble retrouver sa vitesse de croisière depuis l’arrivée de Rachid Taoussi aux commandes du club.

En ce qui concerne les matchs de dimanche, le FUS accueille le WAC au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat à 15h. Une belle affiche entre deux équipes habituées à jouer les premiers rôles au championnat.

A 15 heures également, le RCA reçoit le Youssoufia de Berrechid au stade Père Jégo à Casablanca. Ayant raté leur dernière sortie africaine à domicile, les Verts tenteront de se racheter, en vue de se réconcilier avec leur public, mais aussi pour rester, trois matchs en retard, dans le peloton de tête. Une mission difficile face à un adversaire qui, réalisant un bon parcours pour sa première année en D1, est en mesure de créer la surprise.

A 17h, le DHJ accueille la RSB au stade El Abdi à El Jadida. Pour son premier match à la tête du staff technique doukkali, Badou Zaki tentera d’entamer son come-back par une victoire, lui qui espère redonner au club jdidi son éclat d’antan. Toutefois, les hommes de Mounir Jaâouani ne l’entendent pas de cette oreille. Ils ne comptent rien lâcher en vue d’améliorer leur classement.

Lundi, en clôture de cette journée, le HUSA reçoit l’AS FAR au stade Adrar d’Agadir à 19h00.

Programme avec arbitres

Samedi

15h00 : MAT-IRT au stade Saniet Rmel à Tétouan (Jalal Jiyed)

15h00 : MCO-KACM au terrain municipal à Oujda (Yassin Bouslim)

17h00 : CRA-OCK au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima (Mostafa Kechchaf)

Dimanche

15h00 : FUS-WAC au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat (Reddad Daki)

15h00 : RCA-CAYB au stade Père Jégo à Casablanca (Abderrahim Yaagoubi)

17h00 : DHJ-RSB au stade El Abdi à El Jadida (Adil Zourak)

Lundi

19h00 : HUSA-FAR au Grand stade d’Agadir (Karim Sabry)

Championnat D2

Le championnat de seconde division de football, Botola Maroc Telecom Pro 2, se poursuivra ce samedi pour le compte de la 20ème journée selon le programme (Avec arbitres) qui suit :

Samedi

JSM-RCAZ au terrain municipal El Marsa à Laâyoune (Taoufik Gourar)

ASS-WST au terrain Boubker Amer à Salé (Mohamed Rami)

CAK-KAC au terrain municipal à Khénifra (Mohamed Slimane)

CJBG-USK au terrain municipal à Kalaa Sraghna (Nabil Benreqya)

CRS-IZK au terrain Errazi à Berrechid (Mohamed El Houidri)

RAC-JSKT au stade Père Jégo à Casablanca (Mohamed Nhiyeh)

RBM-OD au stade d’honneur à Béni Mellal (Mohamed Ballout)

WAF-MAS au complexe sportif de Fès (Hassan Rahmani)

NB : Le coup d’envoi des matches sera donné à 15 heures, excepté JSM-RCAZ qui débutera à 14h30.