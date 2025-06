Une jeune supportrice du WAC devient la millionième spectatrice du Mondial des clubs

24/06/2025

Rachida Elomari, une jeune supportrice du WAC, est devenue la millionième spectatrice de la Coupe du Monde des Clubs 2025 qui se tient aux Etats-Unis, s'est félicitée la Fédération internationale de football (FIFA).



Agée de 9 ans, Rachida Elomari, qui vit en Virginie, n’avait encore jamais eu l’occasion d’assister à un match dans un stade avant la rencontre de son club favori contre le géant du football italien. "Elle attendait ce moment depuis la qualification de la formation marocaine à cette Coupe du monde qui réunit dans sa nouvelle version 32 équipes", souligne l'instance faîtière du ballon rond mondial.



"J’étais vraiment heureuse de voir mon équipe jouer et d’aller au stade pour la première fois. J’entends bien soutenir mon équipe de toutes mes forces", a dit la jeune fille citée par la FIFA.



"Assister directement à la Coupe du Monde des Clubs, ici même avec les meilleurs clubs du monde, c’est merveilleux" a-t-elle ajouté.

Les supporters sont au cœur de la réussite de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025.



L’affluence cumulée a dépassé la barre du million de spectateurs à l’occasion du match ayant opposé la Juventus au WAC.

La plus grande affluence (80.619 spectateurs) a été atteinte le 15 juin au Rose Bowl Stadium de Los Angeles, à l’occasion de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid.