Une invitation à redécouvrir les œuvres de la défunte Chaïbia Talal

L'exposition "Chaïbia/CoBrA : au croisement des libertés"

09/01/2025

L’exposition "Chaïbia/CoBrA : au croisement des libertés", dont le vernissage a été donné mardi au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat, représente une opportunité pour célébrer le parcours artistique de feue Chaïbia Talal et une invitation à redécouvrir ses œuvres sous un nouvel angle.



Cette exposition, organisée à l’initiative de la Fondation nationale des musées (FNM) et le MMVI jusqu’au 3 mars prochain, célèbre Chaïbia Talal, figure emblématique de l’art au Maroc. Ses créations incarnent une spontanéité colorée en résonance avec les principes du mouvement CoBrA, ce courant révolutionnaire, qui a marqué l’Europe entre 1948 et 1951.



Selon les organisateurs, "les œuvres présentées dévoilent ainsi une synergie créative, où le vocabulaire expressif et le geste libre, sont portés par des artistes qui ont su s’affranchir des règles académiques".



Cette exposition, qui met en lumière les liens émotionnels entre ces deux univers artistiques, créant une forme de dialogue enrichissant, se compose principalement d’une sélection d’œuvres issues de la collection permanente du MMVI ainsi que de la collection de la coopérative, Musée Cérès Franco en France.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, a indiqué que cette exposition célèbre "l’icone marocaine" Chaïbia Talal et revient sur les liens solides qu’elle entretenait avec les membres du mouvement CoBrA, ce qui traduit la présence distinguée du Maroc sur la scène artistique mondiale.



Cette manifestation s’ajoute à une série d’expositions abritées par le MMVI, qui célèbre ses 10 ans d'existence, a-t-il ajouté, notant que le musée est le fruit de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à ériger la culture en levier majeur de développement.



Pour sa part, le chef du département des musées à la FNM, Abdelaziz El Idrissi, a souligné que "Chaïbia/CoBrA : au croisement des libertés" représente le prolongement de l’exposition CoBrA qu’accueille le MMVI, compte tenu des points communs entre les œuvres de feue Chaïbia Talal et le mouvement CoBrA, tant aux niveaux des thématiques et des couleurs ou encore de la dynamique de l'action créative liée à ce qu’on appelle l’art brut et spontané.



M. El Idrissi a noté, dans une déclaration similaire, que les figures de proue du mouvement CoBrA ont été à l’origine de la qualification de Chaïbia Talal d'"artiste spontanée" étant donné qu’elle était proche dans ses œuvres artistiques de ce mouvement qui a marqué le parcours créatif de plusieurs artistes plasticiens à travers le monde dans la seconde moitié du siècle dernier.



C’est en 1965 que la carrière de Chaïbia connaît un réel essor. Sa rencontre avec Cérès Franco, devenue par la suite sa galeriste préférée, et l’artiste Corneille, membre fondateur de CoBrA, marque un tournant décisif dans son parcours.



Séduits par l’énergie et l’originalité de son œuvre, ils deviennent ses amis et ses plus fervents défenseurs, reconnaissant dans son travail les mêmes qualités qu'ils apprécient chez CoBrA. Grâce à leur soutien, Chaïbia intègre rapidement le cercle des artistes internationaux et expose dans les galeries parisiennes.



La Fondation nationale des musées continue ainsi à œuvrer pour mettre en avant les artistes nationaux, tout en élargissant constamment ses horizons en accueillant de grands noms de l’art international.



Chaïbia Talal (1929-2004) est une artiste autodidacte faisant partie des artistes marocains les plus célèbres grâce à ses œuvres qui appartiennent à l’art brut et spontané. La défunte a organisé sa première exposition en 1966 à Casablanca et a enchaîné ensuite avec de nombreuses expositions au Maroc et à l’étranger.

