Une influenceuse crée le chaos dans une station de ski italienne

01/02/2025

Le calme habituel de la station de ski italienne de Roccaraso, située au nord de Naples, a été chamboulé par l’arrivée massive de touristes. Ils ont tous eu idée de s’y rendre après avoir visionné des vidéos et photographies virales d’une influenceuse sur TikTok.



Dimanche dernier, environ 10.000 visiteurs se sont ainsi rendus à Roccaraso à cause de Rita De Crescenzo. Problème : ce soudain engouement a provoqué de nombreuses perturbations sur le domaine, relate CNN.



Des agences de voyages, qui ont flairé la bonne affaire, ont organisé des bus à bas prix au départ de Naples, après les publications de Rita De Crescenzo. En tout, pas moins de 220 bus et une multitude de voitures ont envahi la station. Des embouteillages monstres se sont créés autour des lieux, qui accueillent en moyenne 35.000 touristes chaque week-end.



Cette affluence a également engendré des scènes ubuesques sur les pistes, sur lesquelles certains visiteurs ont utilisé des objets improvisés, comme des casseroles, pour glisser. De nombreux déchets ont également été laissés derrière eux. Certains ont même allumé des barbecues.



De quoi exaspérer les locaux et les habitués. « Une véritable agression », selon le maire Francesco di Donato, qui a exprimé son inquiétude pour la sécurité publique auprès de nos confrères. « Aller à Roccaraso pour 15 euros sans reçu ? Jeter ses déchets dans la neige ? De quoi parle-t-on ? », s’est insurgé Francesco Emilio Borrelli, membre du parti Europe verte-Les Verts, sur Facebook. Face à cette situation, des mesures d’urgence ont été mises en place, dont la limitation de l’accès aux bus touristiques.



De son côté, l’influenceuse Rita De Crescenzo, suivie par 1,7 millions d'abonnés sur TikTok, a rejeté toute responsabilité. « J’ai fait une très belle publicité pour Roccaraso où j’étais lundi et mardi, et la foule est devenue folle parce que j’ai mis de magnifiques vidéos », a-t-elle assuré.