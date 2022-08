Une grande maison de disques fait signer un rappeur virtuel

18/08/2022

La maison d'édition de disques américaine Capitol Records a signé récemment un contrat avec un rappeur virtuel créé grâce à l’intelligence artificielle (IA) et qui "brouille la frontière entre les êtres humains et les ordinateurs".



Dans un communiqué, Capitol Records, l’étiquette de Paul McCartney et de Katy Perry, précise que le musicien FN Meka, avec dix millions d’adeptes sur TikTok et une poignée de chansons à son actif, est un "artiste, un influenceur et une création du Web 3".



FN Meka a signé à cette occasion sa nouvelle chanson "Florida Water", à laquelle participe le rappeur Gunna et l’instavidéaste (streamer) Clix, et dont la piste musicale a été produite par Turbo, connu pour ses collaborations avec Travis Scott, Young Thug et Lil Baby, selon la même source. Les algorithmes du rapeur ont pour leur part généré les paroles de la chanson et influencé sa trame musicale, selon Factory New, l’entreprise ayant créé le personnage, qui apparaît comme un cyborg aux cheveux verts.



Toutefois, FN Meka n’a pas encore la faculté de chanter. C’est donc une personne dont l’identité n’a pas été dévoilée qui chante ses paroles. Créé en 2019, FN Meka fait partie de la communauté des influenceurs virtuels, ces personnages souvent modélisés en 3D qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Il a notamment collaboré avec Apple Music et Prime Video et a fait paraître les chansons Moonwalkin, Speed Demon et Internet.

Bouillon de culture

A$AP Rocky



Le rappeur américain A$AP Rocky, inculpé pour son rôle dans une fusillade en novembre dernier, a plaidé non coupable mercredi devant un tribunal de Los Angeles, en Californie. Le musicien de 33 ans, inculpé pour deux chefs d'accusation pour agression avec une arme semi-automatique, a été laissé libre moyennant une caution de 550.000 dollars et doit comparaître à nouveau devant un tribunal le 2 novembre.



Rakim Mayers, de son vrai nom, est soupçonné d'avoir pointé son arme vers un ancien ami lors d'une dispute en novembre dernier, puis, plus tard, d'avoir tiré sur lui à deux reprises, lui infligeant une "blessure légère" selon la police. Le rappeur réfute ces accusations.



L'artiste avait été arrêté en avril à l'aéroport de Los Angeles, à sa descente d'un jet privé en provenance de la Barbade, d'où est originaire sa compagne Rihanna et avec qui il a eu un enfant en mai. Rihanna, immense star à l'origine des tubes "Diamonds" et "Umbrella", est "l'amour de ma vie" et "l'unique", avait confié le chanteur au magazine GQ en mai 2021. A$AP Rocky avait été condamné en août 2019 à une peine de prison avec sursis pour violences après une rixe à Stockholm.



Hanae Mori



La styliste japonaise Hanae Mori, reconnue mondialement comme membre de l'élite de la haute couture, est morte le 11 août à son domicile de Tokyo à l'âge de 96 ans, ont annoncé jeudi plusieurs grands médias nippons. Hanae Mori était surnommée "Madame Butterfly" pour les motifs de papillons qui avaient fait sa marque de fabrique.



Au fil des décennies, ses luxueuses créations faites main ont été portées par Nancy Reagan, Grace Kelly et de nombreuses autres personnalités. Hanae Mori était l'une des rares Japonaises à la tête d'une entreprise internationale, et demeurait en cela une pionnière de l'émancipation des femmes dans son pays. Son décès a été confirmé par son bureau à l'agence de presse Kyodo, tandis que d'autres médias japonais rapportaient que ses obsèques s'étaient déjà tenues dans l'intimité familiale.



Sa carrière d'avant-garde l'a conduite de Tokyo - où elle avait débuté dans l'après-guerre en confectionnant des costumes pour le cinéma - à New York et Paris où, en 1977, sa marque est devenue la première maison d'Asie à rejoindre les rangs de la très sélect Chambre syndicale de la haute couture parisienne. Sa première collection à l'étranger - à New York en 1965 - célébrait le thème de la rencontre entre "l'Orient" et "l'Occident".