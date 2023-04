Une fausse chanson de Drake et The Weeknd générée par une IA fait débat

23/04/2023

Un faux titre des chanteurs canadiens Drake et The Weeknd a enregistré des millions d'écoutes en ligne depuis sa publication vendredi, poussant la maison de disques Universal Music à en demander le retrait et soulevant la question de la propriété intellectuelle.



D'abord publié sur TikTok, la chanson "Heart on my sleeve" qui comptabilise plus de 15 millions de vues sur le réseau social a été supprimée des catalogues de Spotify ou encore Apple Music à la demande d'Universal Music Group (UMG), qui représente les deux artistes, citant des violations de droits d'auteur.



"J'ai utilisé une IA pour créer une chanson de Drake avec The Weeknd", écrivait celui qui se nomme Ghostwriter977 dans une vidéo sur laquelle on voit une silhouette recouverte d'un drap blanc arborant des lunettes de soleil.



La vidéo originale a depuis été supprimée des réseaux sociaux mais continue d'être partagée par de nombreux internautes sur différentes plateformes.

"Ce n'est que le début", a-t-il écrit sur sa page TikTok alors que de nouvelles vidéos contenant le morceau sont republiées fréquemment.



Le titre qui mêle sonorités hip-hop et rap clone les voix des artistes en simulant des échanges au sujet de l'actrice Selena Gomez, avec laquelle The Weeknd a récemment eu une courte histoire.



Cela "pose la question de savoir de quel côté de l'histoire tous les acteurs de l'écosystème musical veulent être: du côté des artistes, des fans et de l'expression créative humaine, ou du côté des contrefaçons profondes, de la fraude et du refus aux artistes de la rémunération qui leur est due", a indiqué à l'AFP Universal Music Group (UMG).



En mars, la maison de disque a écrit aux plateformes de streaming, incluant Spotify et Apple, en leur demandant d'empêcher les services d'IA d'extraire les mélodies et les paroles de leurs chansons protégées par le droit d'auteur, selon des mails consultés par le Financial Times.



L'utilisation de l'IA en musique est sujet à débat dans l'industrie musicale, certains dénonçant les dérives juridiques qu'elle entraîne et d'autres louant ses prouesses.



David Guetta a récemment utilisé l'IA pour une voix à la façon du rappeur Eminem pour un de ses shows. Le DJ star n'a pas commercialisé ce titre, expliquant à la BBC vouloir "ouvrir la discussion pour une prise de conscience".

