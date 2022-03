Une exposition collective à Meknès met la femme à l'honneur

16/03/2022

Une exposition collective des arts plastiques a été organisée, à Meknès, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Initiée par le centre d’animation culturelle "Anassi" en partenariat avec l'Association "Maghrib-Roquie", cette exposition, tenue ce week-end dans la capitale ismaélienne, a été une occasion pour rendre un vibrant hommage à la femme dans ses rôles sociaux et culturels et à mettre en valeur ses talents créatifs. Elle a permis de créer un espace d'interaction entre les arts plastiques et le public après une longue période de confinement suite aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19. L'exposition collective présente une multitude d’œuvres réalisées par de jeunes artistes à savoir Fatima-Ezzahra El Hihi, Asma Laaroussi, Hamza Belhabib et Redouane El Moujahid. Dans une déclaration à la MAP, Nadia El Achiri, présidente de l'Association "Maghrib-Roquie", a souligné que l'exposition inaugure la première activité de l'association, qui entend s'ouvrir sur l'action culturelle et artistique et s'engager dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement dans son volet culturel créatif. Elle a fait savoir que l'association table sur la continuité de la coopération avec les structures culturelles et la diversification des partenariats afin d'encourager les talents artistiques dans divers domaines, outre la sensibilisation des jeunes sur l’importance de la créativité artistique.