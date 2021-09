Une explosion de couleurs: La galerie Dar Cherifa à Marrakech exposera les oeuvres de Loubaba Laâlej

29/09/2021

L’ artiste plasticienne et écrivaine, Loubaba Laâlej, exposera ses récentes œuvres artistiques, du 2 au 30 octobre prochain, à la galerie Dar Cherifa à Marrakech. Lors du vernissage de cette exposition éclectique et riche en couleurs, Mme Laâlej procèdera, de même, à la signature de son dernier recueil intitulé : “Pensées vagabondes”, dans ses deux versions française et arabe. Cette œuvre littéraire est un “texte apparemment monologique mais traversé par un dialogisme ouvert aux paroles des autres et c’est un texte qui représente ces voix divergentes de la pensée et du monde pour maintenir sur lui un regard interrogatif ”. En fait, les réalisations de Laïla Laâlej, qui signe ses tableaux “Loubaba”, révèlent un talent indéniable pour sa connaissance intuitive des formes et des couleurs, lesquelles sont en perpétuel dialogue avec son moi profond. Née à Fès et ayant grandi en France où elle avait suivi des études de journalisme, carrière qu’elle abandonna pour des raisons personnelles, Loubaba Laâlej manipule le pinceau depuis quelque vingt années, d’abord par vocation puis poussée par un désir curieux qui l’entraîne dans des explorations imaginaires à la mesure de ses exigences intellectuelles. Selon le professeur et chercheur, Ahmed Bachnou, l’œuvre de Loubaba Laâlej “se situe dans la catégorie des œuvres féministes, car l’artiste adopte une nouvelle vision féminine en se distançant de ses origines et se libérant de toutes les chaînes traditionnelles qui lui permettent une rencontre avec le passé”. La quête de sa propre identité est une problématique majeure dans l’œuvre artistique de Loubaba Laâlej qu’au fur et à mesure de la contemplation de ses tableaux, on sent l’existence de cette identité à travers les événements marquants de la vie de l’artiste. Pour M. Bachnou, l’artiste Loubaba Laalej “peint avec joie et passion”. Pour elle, l’art est une prise de conscience de cet immense univers dans lequel elle immortalise ses merveilleux tableaux à travers le monde arabe et occidental”. Pour le poète et critique d’art, Abderrahman Benhamza,”la néo-figurative que nous voyons en Laïla/Loubaba Laâlej développe une vision du réel qui passe par l’imaginaire, et qui n’hésite pas à verser dans une symbolisation schématique de certaines formes (florales, un tantinet paysagères, de facture brutes aussi), le tout fleurant cette atmosphère de rêve, ce qui fait d’elle une sensitive à la fois lyrique et fantasque, à l’énergie créative porteuse de valeurs sûres”. Bien qu’ayant peu exposé, Loubaba Laâlej commence à investir la scène plastique marocaine, animée en cela par ce sentiment de prudence compréhensible chez une artiste qui dit avoir toujours peint “pour soimême”. Loubaba Laalej, rappelle-ton, a obtenu en 2019 un doctorat honorifique délivré par le Forum international des beaux-arts (Fine Arts Forum International) à titre de reconnaissance. Elle a, à son actif, plusieurs publications sur son expérience créative, telles que “Emergence fantastique”, “Mes univers”, “Matière aux sons multiples”, “Abstraction et suggestion”, “Femmes du monde : entre l’ombre et la lumière” (en cours de publication). Elle a aussi publié plusieurs recueils de poésie, dont “Fragments”, “Pensées vagabondes” et “Icônes de la plasticité au féminin”. Plusieurs de ces livres sont en cours de publication dont “Mysticité et plasticité”, “Melhoun et peinture”, “Peinture et poésie”, “Chuchotement du silence”, “Musicalité et plasticité” (tome I et tome II), “Danse et plasticité”, “Vivre avec soi”, “Vivre ensemble”, “Voix intérieure”, “Route de lumière” et “Art et amour” (écrits et œuvres).