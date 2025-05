Une étape stratégique pour la construction de l’Homme et la promotion de la justice spatiale

Les Colonies de vacances éducatives au printemps 2025

05/05/2025

Les vacances de printemps, qui ont débuté dimanche et qui se poursuivront jusqu’ au 11 mai courant, marqueront sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le lancement exceptionnel de la session printanière du programme national des colonies de vacances, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Secteur Jeunesse, en partenariat avec la Fédération nationale des colonies, sous le slogan : « Les colonies de vacances éducatives, un espace d'excellence et de construction des générations ».



Cet événement couronne une vision stratégique globale visant à faire des colonies de vacances éducatives un levier d’épanouissement de l'enfance et de la jeunesse, à travers trois axes principaux : les colonies de proximité, les colonies thématiques et les colonies de vacances éducatives, en plus des formations de première ligne qui s'inscrivent dans un processus de construction de compétences nationales pour les encadrants.



Les Colonies de Proximité : Une illustration de la justice spatiale et de la citoyenneté active



Les colonies de proximité représentent l'un des changements les plus importants dans la philosophie du camping, étant passées d'une solution temporaire à un modèle éducatif durable, permettant d'étendre les bénéfices, notamment pour les enfants des zones éloignées. Grâce à ce modèle, les contraintes géographiques et les infrastructures limitées sont surmontées, offrant un environnement sécurisé et encadré qui permet aux enfants de s'intégrer, de développer leur personnalité et leurs compétences dans leur environnement local.



Ce modèle de colonie est devenu un levier pour renforcer l'impact éducatif local, formant des jeunes encadrants capables de répondre aux besoins des enfants et consolidant ainsi le concept de « colonie de vacances pour tous ».



Les Colonies thématiques : Des laboratoires pour former des leaders et des créateurs



À une époque où les défis du temps sont croissants, les colonies thématiques apparaissent comme un moyen intelligent de répondre aux aspirations de la nouvelle génération. À travers des activités majeures qui abordent des sujets tels que l’environnement, les sciences, l'innovation, les arts, l'agriculture et la formation financière, ces colonies participent au développement de la pensée critique, stimulent la créativité et ancrant l'esprit de leadership et de travail collectif.



Cette approche constitue une mise en œuvre concrète de la volonté du ministère de doter la jeunesse des outils du futur, consolidant ainsi un nouveau rôle pour la colonie éducative en tant que terrain de construction du citoyen accompli et compétent.



Les colonies de vacances éducatives: Education et loisirs au service du développement



Les colonies d'été conservent leur place privilégiée en tant qu'espace éducatif complet, où l'éducation, la formation et le divertissement se rencontrent dans une expérience humaine intégrée. Elles représentent une école ouverte sur la vie, offrant aux enfants l'opportunité de se découvrir, d'élargir leurs horizons et de créer des amitiés en dehors de leurs cercles habituels.



La force de ces colonies réside dans leur dimension sociale, offrant des opportunités égales aux enfants de familles à faibles revenus et contribuant à réduire la vulnérabilité éducative pendant les vacances.



Les formations de première ligne : Vers un encadrement éducatif professionnel



Dans le cadre de l'amélioration de l'offre éducative au sein des colonies, une méthodologie précise a été adoptée pour la préparation des formations, en particulier celles de première ligne, où des contenus pédagogiques modernes ont été conçus pour renforcer les capacités des jeunes encadrants et lier la formation à la pratique sur le terrain.



Cet investissement dans le capital humain est un pilier fondamental pour le succès du programme national et garantit l'élévation de l'expérience des colonies de vacances vers des niveaux supérieurs de professionnalisme et d'attractivité.



Vers un avenir de colonies de vacances à la hauteur des rêves de la Nation



A la lumière des réalisations et des projets à venir, l’on peut affirmer que le programme national des colonies de vacances, dans sa nouvelle formule, n'est plus seulement un événement saisonnier, mais un projet national de socialisation et de construction du capital humain, qui reflète l'ambition d'un État investissant dans l'homme depuis son plus jeune âge.



C'est l'opportunité de redonner toute sa valeur à la colonie de vacances éducative comme un espace de diffusion des valeurs, de développement des talents et de l’alimentation de l'esprit d'appartenance. Si nous aspirons à un Maroc de compétences et de la citoyenneté, un Maroc des colonies de vacances éducatives justes et de qualité sera la première étape.



Par Mohamed Quamar