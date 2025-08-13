Une épopée héroïque dans le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale

46ème anniversaire de la récupération d'Oued Eddahab

13/08/2025

Persévérant sur la voie tracée par Son auguste père, Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde un intérêt particulier aux provinces du Sud, en y assurant un essor économique et en consolidant la mobilisation nationale pour déjouer les complots des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume

Le peuple marocain célèbre, jeudi, le 46anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, une épopée héroïque dans le processus de parachèvement de l’intégrité territoriale du Maroc, et ce, dans une ambiance marquée par la mobilisation nationale constante autour de la première cause du Royaume.Une épopée héroïque dans le processus de parachèvement de l'intégrité territorialeLe 14 août 1979, les oulémas, les notables et les chefs de tribus de la province d'Oued Eddahab s'étaient rendus au Palais Royal de Rabat pour présenter à Feu SM le Roi Hassan II leur serment d’allégeance et réaffirmer leurs liens d’attachement indéfectibles au Glorieux Trône Alaouite.Par cet acte solennel et hautement patriotique, les habitants d'Oued Eddahab ont signifié qu'ils ne braderaient jamais leur identité marocaine, en affirmant leur attachement à la Patrie et à son intégrité territoriale sacrée de Tanger à Lagouira, en dépit des manœuvres des adversaires.Ce fut un moment historique immortalisé par le Discours Royal, dans lequel le regretté Souverain avait affirmé :"Nous venons de recevoir, en ce jour béni, votre serment d’allégeance que Nous préserverons et conserverons précieusement, comme un dépôt sacré. Désormais, vous devez honorer ce serment. De Notre côté, Nous faisons également un devoir de garantir votre défense et votre sécurité et d’œuvrer sans relâche pour votre bien-être. Soyez donc, Mes chers fils, les bienvenus au sein de votre Patrie. Rendons grâce au Tout-Puissant de Nous avoir comblés de ses bienfaits en rattachant le Sud de Notre pays à sa patrie Nord et en restaurant les liens de sang entre ses fils".Lors de cette cérémonie, Feu SM Hassan II avait aussi procédé à la distribution d’armes aux représentants des tribus, un geste fort et symbolique de la poursuite de la lutte pour la défense de l’intégrité territoriale et l’instauration de la sécurité dans les provinces du Sud récupérées.Peu de mois s’écoulèrent avant que ne se renouvelle la rencontre entre l’architecte de la Glorieuse Marche Verte et les fils de la province d'Oued Eddahab, à l’occasion de la visite historique effectuée par le regretté Souverain à Dakhla.Cette visite a consacré, une nouvelle fois, la parfaite symbiose entre le Glorieux Trône Alaouite et les fils des provinces du Sud. Ce lien indéfectible, qui constitue le ciment de la cohésion de la nation, a mis en échec toutes les manœuvres ourdies par les ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc.Depuis, le Royaume a œuvré pour la promotion économique et sociale de ses provinces du Sud, en vue de les intégrer dans le processus du développement global et durable.La célébration de l'anniversaire de la récupération d'Oued Eddahab est l'occasion de se remémorer la haute portée de cet événement qui incarne l’attachement indéfectible de la population de la province au Souverain et au Trône Alaouite et leur mobilisation constante pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, comme en témoigne la récupération de la ville de Tarfaya le 15 avril 1958, puis de Sidi Ifni le 30 juin 1969 et des autres parties du Sahara marocain grâce à l’épopée de la Marche Verte le 6 novembre 1975.Persévérant sur la voie tracée par Son auguste père, Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde un intérêt particulier aux provinces du Sud, en y assurant un essor économique et en consolidant la mobilisation nationale pour déjouer les complots des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.Les efforts de développement se sont en effet poursuivis dans cette partie chère du Royaume, en vue de l’ériger en un véritable pôle économique. Quatre décennies après leur libération, les provinces et régions du Sud du Maroc vivent au rythme d'une dynamique soutenue dans divers domaines, à la faveur d'une série de projets structurants et multisectoriels.La commémoration du 46anniversaire de la récupération d'Oued Eddahab reflète aussi l'expression claire de la volonté du peuple marocain et de sa mobilisation constante pour la consécration des acquis nationaux et la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que de son attachement au plan marocain d’autonomie des provinces du Sud.Pour commémorer cet événement phare de l'histoire du Maroc, le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération (HCAR) organisera, jeudi, un meeting au siège de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, au cours duquel des hommages seront rendus à des anciens combattants et membres de l'armée de libération et des aides financières seront remises aux membres de la Famille de la résistance.Afin de commémorer cette épopée nationale, plusieurs événements et activités à caractère éducatif et culturel axés sur l’hommage à la mémoire historique sont prévus dans l’ensemble des Délégations régionales et provinciales, et des Bureaux locaux du HCAR, ainsi que dans les espaces de mémoire historique, de la résistance et de la libération, en partenariat avec les départements ministériels, les établissements publics, les instances élues et les associations de la société civile.