Une enveloppe budgétaire de 50 MDH allouée à la mise à niveau du Complexe sportif de Fès

20/12/2018

Une enveloppe budgétaire de 50 millions de DH a été allouée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) à la mise à niveau du Complexe sportif de Fès. Les travaux ont pour but de donner un nouveau look au complexe, mais surtout de mettre à niveau les infrastructures afin d’accueillir les compétitions nationales et internationales à venir, dans les meilleures conditions, indique un communiqué de la Société nationale de réalisation et de gestion des stades (SONARGES), qui a été mandatée par le MJS pour le lancement et la conduite des chantiers, qui devront ‘’s'étaler a priori sur 2 à 4 mois’’ selon l'ampleur des travaux, et ce à partir du 17 décembre courant.

Côté pelouse, le terrain principal et les terrains annexes seront ainsi entièrement rénovés, précise SONARGES, qui ajoute que les anciennes pelouses, datant de 2007, seront remplacées par des nouvelles, conformes aux normes FIFA et de nouveaux systèmes de drainage et d’arrosage seront installés.

D'autre part, d’’’importants travaux’’ d'éclairage sont prévus. Ils consistent en l’équipement des stades annexes de mâts et projecteurs d'éclairage conformes aux normes en vigueur.

Le stade sera équipé également, poursuit la même source, de tribunes ‘’flambant neuves’’, puisque la totalité des gradins, grand public, VIP et VVIP seront remplacés, soit près de 38.000 sièges.

Enfin, les locaux du complexe seront eux aussi rénovés. Les travaux prévus porteront sur l'étanchéité du bâtiment, le remplacement de la plomberie et de la peinture, ainsi que l'aménagement de nouveaux sanitaires et vestiaires.