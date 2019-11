Une entreprise marocaine remporte le prix de l'agriculture méditerranéenne en Italie

Une consécration des procédés innovants qu'offre le projet de Green Solution

14/11/2019

L'entreprise marocaine Green Solutions a remporté, mardi à Rome, le prix de l'agriculture méditerranéenne pour l'année 2019.

Le prix a été remis au fondateur de la société marocaine, Ataa Abouatallah, par le président de la Confédération des agriculteurs italiens, Dino Scanavino, lors d'une cérémonie organisée à cet effet.

Dans une déclaration à la MAP, M. Abouatallah a exprimé ses sentiments de fierté pour cet exploit, d'autant plus que Green Solutions est la seule entreprise représentant la région méditerranéenne pour ce prix.

Cette distinction est une consécration des procédés innovants qu'offre le projet de Green Solution qui, a-t-il dit, "s'adaptent bien au contexte méditerranéen parce qu'ils ont été développés en prenant en considération les effets des changements climatiques que nous subissons aujourd'hui (...)".

Le projet propose des solutions et techniques permettant, entre autres, l'évaluation et le contrôle du drainage du sol, et apporte des conseils aux agricultures via une application sur les smartphones, notamment en matière de gestion et de calcul des doses d'irrigation, a-t-il expliqué.

Le projet, a-t-il dit, offre également le moyen de "prévoir quand une maladie sera susceptible d'affecter l'agriculture, ce qui permet, en conséquence, d'économiser en termes de produits phytosanitaire et chimiques".

"Moins de produits chimiques et plus d'économie d'eau: nous agissons aussi bien pour l'intérêt de l'agriculture que pour celui de l'environnement", a-t-il ajouté.

La société Green Solutions a été fondée depuis plus de 15 ans dans la région d'Agadir par des ingénieurs marocains lauréats de l'Institut agronomique méditerranéen de Bari en Italie.

Elle oeuvre pour développer des produits innovants "afin de mieux servir l'agriculture marocaine dans le contexte du changement climatique et de la rareté de l'eau".

Pour sa part, le consul général du Maroc à Rome, Mohamed Chrigui, a souligné que l'entreprise Green Solutions représente un modèle de coopération forte entre le Maroc et l'Italie dans les domaines de l'agriculture, du transfert des technologies et d'échange des meilleures pratiques dans ce domaine.

M. Chrigui a relevé, en outre, que Green Solutions illustre l'engagement des entreprises marocaines et leur contribution aux stratégies gouvernementales pour faire face aux effets des changements climatiques.

Il a rappelé, dans ce sens, que le Maroc a adopté, dans le cadre de ses efforts visant la lutte contre le changement climatique, une série de politiques vertes en vue de préserver les ressources naturelles et renforcer la résilience de l'agriculture face aux changements climatiques.

La cérémonie de remise du prix de l'agriculture méditerranéenne, qui s'est déroulée en présence d'hommes d'affaires, d'experts dans le secteur agricole, de représentants d'entreprises, en plus du conseiller économique près l'ambassade du Maroc à Rome, Zakaria El Kaddouri, a été l'occasion de souligner l'importance de l'innovation pour relever les défis présents et futurs de l'agriculture.