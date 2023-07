Une employée d'une agence bancaire interpellée pour abus de confiance et détournement de dépôts bancaires

02/07/2023

Les éléments de police du district provincial de Sûreté de Khémisset ont interpellé, samedi, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de surveillance du territoire, une employée au sein d'une agence bancaire âgée de 55 ans, et ce pour son implication présumée dans une affaire d’abus de confiance et de détournement de dépôts bancaires.



Les services de sûreté de la ville de Tiflet avaient reçu plusieurs plaintes du représentant juridique de l’établissement bancaire et de la part de citoyens, apprend-on auprès d’une source sécuritaire, qui précise que ces plaintes concernaient le détournement d’importantes sommes d’argent des comptes bancaires de l’agence où la suspecte travaille, et dont le montant total dépasse les 4 millions de dirhams.



Les recherches et investigations approfondies ont abouti à l’interpellation de la mise en cause samedi à Khémisset après qu’elle se soit volatilisée, fait savoir la même source.

La prévenue a été mise à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce pour déterminer tous les tenants et aboutissants de ces actes criminels.