Une embarcation chavire au large de la Mauritanie : 49 morts et une centaine de disparus

29/08/2025

Au moins 49 personnes sont mortes et une centaine sont portées disparues, plus de 48 heures après le naufrage au large de la Mauritanie d'une embarcation transportant des migrants, ont indiqué vendredi à l'AFP les garde-côtes et la gendarmerie mauritaniens.

L'embarcation a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi au nord de la capitale Nouakchott avec 160 personnes à bord, selon ces mêmes sources.



La Mauritanie, pays majoritairement désertique d'Afrique de l'Ouest, bordé par plus de 700 km de côte sur l'Atlantique, est devenue ces dernières années un point de départ pour de nombreux migrants venus de tout le continent, qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer.

Le naufrage est survenu "au large de Lemhaijratt", à 80 km au nord de Nouakchott, a indiqué à l'AFP un responsable des garde-côtes mauritaniens.



"Une de nos patrouilles a pu secourir 17 personnes. Jusqu'ici, 49 corps ont été repêchés et enterrés et les recherches se poursuivent" pour retrouver le reste des occupants toujours portés disparus, a-t-il ajouté, évoquant "un bilan provisoire".

Au total, "49 corps ont été déjà repêchés et enterrés", a confirmé à l'AFP la gendarmerie de la zone où le naufrage est survenu.



L'embarcation "avait quitté la Gambie depuis une semaine" avec notamment à bord "des Sénégalais et des Gambiens. Au moment où les migrants ont aperçu les lumières de Lemhaijratt, ils se sont tous mis d'un côté, provoquant son chavirement", a expliqué le responsable des garde-côtes mauritaniens.



Des dizaines de migrants ouest-africains avaient été secourus fin juillet au large de la Mauritanie après une panne de leur embarcation partie de Guinée onze jours auparavant, selon les autorités mauritaniennes.



Des dizaines de milliers de migrants sont morts ces dernières années en tentant de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations souvent surchargées.

Sur la seule année 2024, l'ONG espagnole Caminando Fronteras a établi un bilan de 10.457 personnes mortes ou disparues en mer.



Après une année record en 2024, marquée par l'arrivée de 46.843 migrants aux Canaries, le rythme s'est nettement ralenti ces derniers mois, selon le ministère espagnol de l'Intérieur.

Celui-ci a recensé 10.882 arrivées entre janvier et mi-mai, soit une baisse de 34,4 % par rapport à la même période l'année précédente.