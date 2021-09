Une élève marocaine vice-championne de l’Arab Reading Challenge

24/09/2021

L’ élève marocaine Sara Daif a été sacrée vice-championne de l’Arab Reading Challenge (Défi de la lecture arabe) au titre de l’année 2020. Selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’élève qui poursuit ses études en deuxième année du baccalauréat en sciences physiques au lycée qualifiant Ibn Soulaiman Arroudani (Académie de Souss-Massa), est arrivée en deuxième place derrière Abdallah Abou Khalaf (Jordanie).



La cérémonie de remise des prix, organisée dernièrement, a été marquée par un hommage rendu à M. Khalid Labkiri, président du Centre régional de documentation, d’animation et de production pédagogique à l’AREF de Dakhla-Oued Eddahab, en sa qualité d’encadrant des participants issus de cette région aux éliminatoires du concours, en plus de la participation de l’école Saada à Taza à la phase finale.



Le communiqué met en avant la participation marocaine marquante à cet évènement, toutes filières confondues, durant les cinq éditions du concours, passant de 511 à 9.726 établissements et de 253.789 élèves en 2015 (dont 16.590 ayant achevé la lecture de 50 ouvrages) à 1.584.825 lors de la dernière édition, dont 83.018 ont achevé la lecture et le résumé de 50 ouvrages chacun.



Le Maroc adhère à ce projet culturel et pédagogique mené par les Emirats Arabes Unis depuis 2015 (le Royaume a remporté le titre de 2018), note le communiqué. Les qualifications passent par trois phases, à savoir les établissements d’enseignement, les directions provinciales et les Académies régionales d’éducation et de formation, en plus des éliminatoires nationales, puis la phase finale à l’échelle internationale

Bibliothèque nationale

La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a annoncé jeudi l’ouverture, à partir du vendredi 24 septembre, de son service d’inscription à l’ensemble des étudiants et des chercheurs, dans la limite de 50% de ses capacités d’accueil.



Dans un communiqué rendu public, la BNRM précise toutefois que ses activités et ses autres services ne reprendront qu’à partir du 4 octobre. La Bibliothèque exhorte par ailleurs les visiteurs à respecter les mesures sanitaires destinées à freiner la propagation de la pandémie, notamment l’obligation du port du masque dans l’enceinte de l’institution, le respect de la distanciation physique et des règles d’hygiène et de sécurité.



Programme de bourses

La 1ère édition du “Programme de bourses caricaturales féminines”, organisée par “Hiber associatioon for teaching and empowerment”, se tiendra du 3 octobre au 28 novembre prochain, avec pour objectif d’appuyer et de développer les compétences de la future génération des caricaturistes marocaines. Ce programme qui est financé par la Fondation Heinrich Böll-Maroc, avec le soutien du Centre américain de langues à Casablanca, a été mis au point en vue de renforcer les compétences des participantes pour s’affirmer en matière caricaturale aux niveaux local et international et devenir ainsi des défenseuses de la question du genre et de l’égalité, a indiqué l’association dans un communiqué publié sur son site électronique.



Cette formation qui est entièrement financée au profit de toutes les participantes sélectionnées s’étalera sur deux mois, selon le communiqué qui ajoute que 4 ateliers ont été programmés en présentiel, alors que 13 autres se tiendront parallèlement à distance sur les différentes plateformes numériques (notamment le site du programme), pour maintenir un lien avec les participantes et leur fournir le soutien et les ressources qui leur seront nécessaires