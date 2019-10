Une dizaine d'entreprises marocaines prennent part à ELITE Day à Londres

Permettre aux entreprises membres d’accéder à un niveau de développement supérieur

30/10/2019

Une délégation composée d'une dizaine d'entreprises marocaines, faisant partie du programme Elite Maroc, a fait escale à Londres pour bénéficier des opportunités réelles de networking qu'offre la communauté Elite dans le cadre de la journée "ELITE Day" organisée les 27 et 28 octobre dans la capitale anglaise.

Cette rencontre réunissant environ 400 personnes, dont une pléiade d'investisseurs, fournisseurs et entrepreneurs membres de la communauté ELITE dans de nombreux pays, offre aux participants l'opportunité d'échanger avec d'autres partenaires Elite, à travers des conférences, des réunions, des workshop et des plateformes de networking, a indiqué le directeur du développement de la Bourse de Casablanca, Badr Benyoussef dans une déclaration à la MAP.

"ELITE est aujourd'hui présent dans une trentaine de pays avec 1300 entreprises, ce qui représente un chiffre d'affaires global si on regroupe les entreprises de plus de 80 milliards de dollars", a noté le responsable boursier, soulignant que le Maroc est le troisième pays contributeur dans la communauté ELITE, juste après le Royaume-Uni et l'Italie.

Il s'agit d'une plateforme de taille "très importante", qui permet à cette communauté de profiter des opportunités d'affaires à travers l'échange entre fournisseurs et clients ou la création de joint-ventures ou d'associations pour pouvoir se développer, a-t-il expliqué.

L'objectif de ce programme est de permettre aux entreprises membres d’accéder à un niveau de développement supérieur, poursuit M. Benyoussef, notant que le Maroc, qui était déjà à l'honneur l'année dernière à Londres avec une journée "Elite Maroc" prend part à cet événement d'envergure pour la deuxième fois consécutive.

Pour sa part, Bouthayna Iraqui Houssaini, membre de la délégation marocaine et représentante de la société Locamed, spécialisée dans la distribution du matériel médical au Maroc, s'est félicitée de la participation marocaine "massive" à cet événement, notant que la délégation marocaine comprend des représentants des entreprises opérant dans plusieurs domaines, notamment celui de la fabrication des matériaux de construction, l'industrie du matériel électrique, l'agroalimentaire-bio, la distribution du matériel informatique, le commerce outre le secteur banquier et le consulting.

ELITE Day est aussi l'occasion de partager "nos expériences avec d'autres fournisseurs, d'échanger autour de nos difficultés respectives et identifier les éventuelles solutions ensemble", poursuit-elle.

En effet, "c'est intéressant de s’apercevoir que les investisseurs du monde entier ont le même ADN. Ils ont tous les mêmes attentes et les mêmes réflexes", a-t-elle relevé, ajoutant que la plupart des entrepreneurs restent "optimistes" vis-à-vis de l'économie, "croient en l'avenir" et adoptent plutôt des approches "de long terme".

Lors de cette rencontre, la plupart des investisseurs ont souligné le rôle du leadership et du travail en équipe, a insisté Mme Iraqui, notant qu"un entrepreneur tout seul ne peut rien faire, il lui faut une équipe qui s’aligne à sa vision".

Aussi, cet événement a été l'occasion de souligner l'importance de la réactivité vis-à-vis du marché, poursuit l'entrepreneuse, ajoutant que bien qu'il soit presque impossible de prédire l'avenir du marché étant donné que les évolutions mondiales et financières sont devenues très volatiles et "changent d'année en année", les entrepreneurs demeurent "très optimistes" et croient qu'"il y a toujours davantage d'opportunités" à saisir.

ELITE est un programme international de soutien aux entreprises et d'augmentation de capital pour le compte de sociétés ambitieuses à croissance rapide, mis en place par le London Stock Exchange Group, groupe propriétaire de la bourse de Londres.

Ce programme a pour but d'aider les entreprises privées les plus ambitieuses à se développer, à se structurer pour les prochaines étapes de leur croissance et à accéder au capital. Par ailleurs, il démystifie le processus de collecte de fonds, permettant aux entreprises de choisir la bonne partie de leur croissance que ce soit pour lever des fonds privés sur la propre plateforme de financement d'ELITE ou pour accéder aux marchés publics.

Parmi les entreprises marocaines membres de ce programme ayant prit part à Elite Day, figurent notamment Bestmark, Caciopee, FTA Logistics (Futur Trans Atlantil), Green Village, Locamed, Mafoder, Menara holding et Radio Mars.