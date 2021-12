Une détermination et une ambition sans limite pour signer les meilleurs résultats

L'équipe nationale de cécifoot

23/12/2021

Les meilleurs résultats ne peuvent être obtenus qu'avec une détermination et une ambition sans limite, et les succès et les réalisations ne peuvent être obtenus que par un travail acharné. C’est dans cette logique que s'inscrit la performance de la sélection marocaine de football à cinq déficients visuels lors des Jeux paralympiques de Tokyo qui a fait preuve d'un esprit patriotique et d'une grande compétitivité.



Les coéquipiers du talentueux Zouhair Snisla ont réalisé un exploit après avoir remporté la médaille de bronze en surclassant l'équipe chinoise sur le score de 4 buts à 0.



Le résultat obtenu au pays du Soleil Levant n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'un travail continu qui a commencé par une participation au niveau africain, où l'équipe marocaine a remporté la première Coupe d'Afrique en 2013, avant de rééditer l'exploit en 2015 au Cameroun, pour se qualifier pour les Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016.



L’équipe nationale de cécifoot a ensuite dominé le tournoi pour le remporter à quatre reprises, de 2013 à 2019, et a battu le Mali (5-1), en finale du Championnat d'Afrique en 2019, organisé au Nigeria, pour se qualifier à nouveau pour les Jeux paralympiques 2020 à Tokyo en tant que seul représentant du continent africain devenant ainsi la première équipe africaine à remporter une médaille aux Jeux paralympiques.



Malgré les conditions difficiles qu'ils ont traversées et les difficultés pour se préparer en raison de la pandémie du coronavirus, les champions marocains, sous la houlette du sélectionneur national, Driss El Moutaqui et le staff technique, ont pu réaliser des résultats impressionnants, source de fierté pour l'ensemble des Marocains.



L'équipe marocaine a donné du fil à retordre à son homologue brésilienne, championne du monde, lors de la demi-finale avant de venir à bout de l’équipe chinoise lors du match de classement.



Zouhaire Snisla a également été sacré meilleur buteur lors des jeux paralympiques avec 8 buts à son actif, dépassant la star de l’Argentine, Mximiliano Espinola (7 buts).



Une équipe de cécifoot, appelé aussi football à cinq déficients visuels, se compose de cinq joueurs dont un gardien de but et un guide qui se trouve en dehors du terrain pour orienter les joueurs.



Le match est réparti en deux mi-temps de 20 minutes chacune avec une pause de 10 minutes. Les joueurs repèrent le ballon au bruit émis par les grelots qu'il contient.



Par Mohammed El Amine Ikhibi (MAP)