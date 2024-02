Une délégation parlementaire britannique salue la dynamique de développement “remarquable” que connaît Lâayoune

04/02/2024

Une délégation parlementaire britannique a salué, mercredi lors d’une visite dans les provinces du sud du Royaume, la dynamique de développement "remarquable" que connaît la ville de Laâyoune dans divers domaines.



Les membres de la délégation britannique, en visite de travail au Maroc, ont exprimé leur admiration pour les aspects de développement que connaît Laâyoune dans les domaines économique, social et culturel.



Le parlementaire du parti conservateur britannique, Lord Daniel Kanczynski, accompagné du Lord Mayaal Simon, a indiqué que la ville de Laâyoune, qu'il a visitée pour la première fois en 2019, a connu un développement "très remarquable" dans plusieurs domaines et à tous les niveaux.



Il s'est félicité de la "vision particulière de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour faire des provinces du sud du Maroc, une plateforme de développement durable, à l’instar des autres provinces du Royaume", notant que les réalisations accomplies à Laâyoune pourraient constituer un modèle à suivre dans le domaine de développement pour l’ensemble de la région.



S’agissant de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, M. Kanczynski a indiqué avoir adressé des questions écrites au Parlement relatives à la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, relevant l'intention d'organiser un débat sur cette question afin de donner l'occasion au reste des parlementaires convaincus de la marocanité du Sahara, de partager leurs avis en la matière.



Lors d'une rencontre avec le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, les membres de la délégation britannique ont pris connaissance des efforts tous azimuts déployés par l'Etat, ainsi que les mesures prises pour insuffler une nouvelle impulsion à la dynamique de développement dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015.



A cette occasion, un aperçu a été présenté sur les développements de la question de l'intégrité territoriale du Maroc, notamment le plan d'autonomie présenté par le Royaume, en plus de l'engagement sérieux et efficace dans le développement économique, social et juridique de la région sous la direction éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Lors d'une rencontre avec les membres du Conseil de la région, la délégation parlementaire britannique a suivi un exposé sur les différents projets réalisés dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du sud du Royaume, et de l'impact positif de ce programme sur ces régions, notamment Laâyoune-Sakia El Hamra.



La délégation parlementaire a également été informée des potentialités de la région et des infrastructures dont elle dispose dans divers secteurs économiques prometteurs, ainsi que des efforts déployés pour assurer un développement socio-économique durable.



Ce déplacement a également été l'occasion pour les membres de la délégation britannique de visiter un ensemble de projets de développement à Laâyoune, dont notamment la Cité des métiers et des compétences, la Faculté de médecine et de pharmacie et le Centre hospitalier universitaire.