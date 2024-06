Une délégation palestinienne loue les nobles initiatives de Sa Majesté le Roi en vue d'alléger les souffrances des Palestiniens

27/06/2024

Une délégation palestinienne a loué, mardi à Rabat, les nobles et généreuses initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en vue d'alléger les souffrances des Palestiniens.



Dans une déclaration à la presse à l'issue des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, avec une délégation palestinienne en visite de travail au Royaume à l'invitation de l'agence Bayt Mal Al Qods, le ministre palestinien des Affaires d'Al Qods, Ashraf Al Aawar, a mis en avant les efforts du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, en faveur du peuple palestinien.



Il a saisi cette occasion pour transmettre les vifs remerciements du président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, à Sa Majesté le Roi pour Ses nobles et généreuses initiatives en vue d'alléger les souffrances des Palestiniens dans la Bande de Gaza à travers le déploiement d'une nouvelle opération humanitaire d'aide médicale.



M. Al Aawar a indiqué que le peuple palestinien souhaite que les autres pays arabes suivent l'exemple du Royaume du Maroc en apportant leur aide à la population palestinienne, notamment à Gaza. Le ministre a par ailleurs souligné que les entretiens avec M. Bourita ont permis aux membres de la délégation de donner un aperçu sur la situation actuelle dans la bande de Gaza et de faire part des souffrances qu’endure le peuple palestinien en cette conjoncture difficile.