Une délégation nigériane visite les infrastructures portuaires et halieutiques de Tanger

31/07/2024

Une délégation nigériane de haut niveau, présidée par le ministre de la Marine et de l’Economie bleue, Adegboyega Oyetola, a effectué, lundi, une visite de travail au port de Tanger Med, ainsi qu'à la halle aux poissons de Tanger, en vue de prendre connaissance de l’expérience marocaine dans les domaines portuaire et halieutique.



La délégation nigériane a eu l'occasion de visiter les différentes installations du complexe industrialo-portuaire de Tanger Med, récemment classé parmi les 20 premiers ports à conteneurs au monde, et de découvrir les dernières avancées en matière de transport maritime.



A cet égard, les membres de la délégation ont été informés de l'accueil par le Port de Tanger Med du premier navire à grande capacité alimenté au méthanol, marquant une étape cruciale dans la décarbonation du transport maritime.



Ils ont, en outre, visité le terminal à véhicules du complexe portuaire, qui a traité plus de 570.000 véhicules neufs en 2023, dont près de 520.000 produits au Maroc et destinés à l’export, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la MAP, M. Oyetola s’est dit impressionné par les infrastructures sophistiquées de Tanger Med, ainsi que par la qualité et l'efficacité des services présents, soulignant que le partenariat avec le Maroc permettra de tirer profit de l’expérience marocaine pour l’implémenter au Nigeria.



Il a relevé que le Maroc a fait un grand pas en avant, en étant doté d'un port classé parmi les premiers mondiaux, saluant son efficacité, l’efficience de ses services et leur rapidité, notamment en matière de transport et de gestion des conteneurs.



De son côté, le directeur des autorités portuaires du Nigéria, Mohammed Bello Koko, a indiqué que la délégation est en visite de travail au Maroc, l'occasion de s'informer des avancées du Royaume en matière d’infrastructures portuaires, tant au niveau de la gestion des conteneurs que dans le domaine de la pêche maritime, et d'établir une coopération bilatérale avancée, soulignant que le Royaume a accompli et continue d'accomplir un excellent travail dans ce domaine.



M. Bello Koko a, dans ce sens, salué le progrès important réalisé par le Royaume dans ce domaine, notant que le port de Tanger Med est un port très moderne, qui offre des services majoritairement automatisés et accueille les plus grandes entreprises mondiales.



La délégation nigériane a, par la suite, effectué une visite à la halle aux poissons digitalisée de Tanger, durant laquelle elle a pu assister à une démonstration des enchères digitalisées des produits de la pêche, une initiative innovante qui s’inscrit dans le cadre du processus de modernisation de l’Office national des pêches (ONP), visant à valoriser les produits de la pêche, à améliorer la fiabilité et la rapidité des transactions commerciales et à optimiser la gestion du processus de vente.



Les membres de la délégation ont pu observer de près comment ce nouveau mécanisme permet aux acheteurs de participer aux ventes de manière fluide, anonyme et digitalisée, grâce à la modernisation des outils de travail des gestionnaires de vente et à l’introduction de nouvelles technologies.



Au micro de la MAP, la directrice générale de l’ONP, Amina Figuigui, a relevé que cette visite a permis à la délégation nigériane de s'informer sur la gestion digitalisée des ventes de poissons, ajoutant que la digitalisation représente une étape importante dans le développement de la vente aux enchères des poissons.



La délégation a également pu découvrir toutes les étapes et les mesures permettant à cette opération de se dérouler dans de bonnes conditions, notamment le processus allant du débarquement des poissons, à la certification par les vétérinaires de l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), a-t-elle précisé, soulignant que cette visite a été l'occasion de partager l’expérience marocaine avec les membres de la délégation, pour qu’ils puissent par la suite développer leurs opérations.



Durant son séjour, la délégation nigériane effectuera des visites à plusieurs projets structurants à travers le Royaume, notamment dans les villes de Dakhla, Agadir, Casablanca et Bouznika.



Ces visites permettront de renforcer les échanges de savoir-faire et les partenariats stratégiques entre les deux pays, tout en mettant en lumière les efforts du Maroc en matière de développement durable et inclusif.