Une délégation nigériane à la découverte du Centre National de Coordination du Sauvetage Maritime à Bouznika

01/08/2024

Une délégation nigériane a effectué mercredi à Bouznika une visite au Centre National de Coordination du Sauvetage Maritime (MRCC) où elle a pu prendre connaissance du fonctionnement et du déroulement des opérations de sauvetage en mer assurées par cet établissement.



Lors de cette visite inscrite dans le cadre la coopération bilatérale entre le Maroc et le Nigéria, les membres de la délégation, des responsables du ministère nigérian de la Marine et de l'Économie bleue, ont ainsi eu un aperçu sur les équipements logistiques et les systèmes informatiques utilisés par le centre dans les opérations de recherche et de sauvetage en mer.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du MRCC, Driss Tazi a indiqué que des explications ont été fournies aux membres de cette délégation portant principalement sur les missions dévolues à ce centre en matière d’assistance et de secours des vies humaines en mer ainsi que la logistique dont il dispose.



Il a aussi fait savoir que cette visite a été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la formation en matière de sécurité maritime ainsi que le sauvetage en mer.



Des entretiens fructueux comme l’a assuré le Secrétaire général du ministère nigérian de la Marine et de l'Économie Bleue, Olufemi Michael Oloruntola, qui a salué le rôle important de ce centre dans l’assistance des personnes en danger ainsi que leur sauvetage, tout particulièrement les migrants africains illégaux en détresse.



"Nous sommes bien déterminés à resserrer notre coopération avec le Maroc, surtout dans le domaine de la formation concernant les recherches et le sauvetage en mer", a-t-il déclaré à la MAP, avant d’exprimer la volonté de consolider la coopération entre les pays africains dans le cadre d’un engagement commun.



En visite au Maroc du 29 juillet au 03 août, cette délégation, dirigée par le ministre de la Marine et de l'Économie Bleue, Adegboyega Oyetola, poursuivra un programme de visites sur le site de plusieurs projets structurants basés dans le Royaume.



Ces visites renforcent les échanges de savoir-faire et les partenariats stratégiques entre les deux pays, tout en soulignant les efforts du Maroc en matière de développement durable et inclusif.